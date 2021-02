Auf­grund von Bau­maß­nah­men in der Unte­ren Sand­stra­ße wer­den die Bus­se der Linie 916 von Mitt­woch, 3. März, bis vor­aus­sicht­lich 26. März über die Muß­stra­ße umge­lei­tet. Stadt­aus­wärts ent­fal­len die Hal­te­stel­len „Mar­kus­stra­ße“ bis „Schwein­fur­ter Stra­ße“. Stadt­ein­wärts wer­den die Hal­te­stel­len „Schwein­fur­ter Stra­ße“ bis „Stadt­ar­chiv“ nur vom Anruf-Lini­en-Taxi und von der Schul­fahrt Rich­tung Schran­ne bedient. Ersatz­wei­se hält die Linie 916 in bei­den Fahrt­rich­tun­gen an den Hal­te­stel­len „Mar­kus­platz“ bis „Regens­bur­ger Ring“ der Linie 906.

STWB Stadt­wer­ke Bam­berg GmbH