Test­kon­zept für Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Hof

Stadt und Land­kreis Hof wer­den bei der Ver­tei­lung der Impf­stof­fe mit etwa 2.000 zusätz­li­chen Dosen des Her­stel­lers Astra­Ze­ne­ca bedacht. Damit sol­len nach dem medi­zi­ni­schem Per­so­nal nun auch zeit­nah Leh­re­rin­nen und Leh­rer von Grund‑, Son­der- und För­der­schu­len sowie das Per­so­nal von Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tung geimpft werden.

Mög­lich macht dies eine Anpas­sung der Impf­ver­ord­nung, die die Bun­des­re­gie­rung ver­an­lasst hat. Die­se sieht vor, dass ab sofort Grund‑, Son­der- und För­der­schul­leh­rer sowie das Per­so­nal von Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tung oder der Kin­der­pfle­ge frü­her als ursprüng­lich geplant, geimpft wer­den sol­len. Dem­nach wer­den sie ab sofort in die Grup­pe 2/​Hohe Prio­ri­tät der zu Imp­fen­den eingestuft.

„Mit den zusätz­li­chen Impf­do­sen, die uns der Frei­staat Bay­ern zur Ver­fü­gung stellt, kön­nen wir jetzt unse­ren Grund­schul­leh­rern und Erzie­hern ein Impf­an­ge­bot machen. Damit wird einer­seits ein Bei­trag zum Infek­ti­ons­schutz gelei­stet, ande­rer­seits ist die Imp­fung ein wich­ti­ger Bau­stein, um Grund­schu­len und Kitas wie­der öff­nen zu kön­nen“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär und Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

Laut Vor­ga­ben der deut­schen Impf­kom­mis­si­on sol­len mit dem Prä­pa­rat von Astra­Ze­ne­ca vor­erst nur Men­schen zwi­schen 18 und 64 Jah­ren geimpft wer­den. Das bedeu­tet: „Bis­her haben wir damit vor allem Per­so­nal von Kran­ken­häu­sern, Arzt- oder Zahn­arzt­pra­xen, Ret­tungs­dien­sten sowie Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und ambu­lan­ten Pfle­ge­dien­sten ver­sorgt. Die noch aus­ste­hen­den Imp­fun­gen, vor allem in Pra­xen, erfol­gen in den näch­sten Tagen“, so Dr. Johann Schötz, ärzt­li­cher Lei­ter des Impf­zen­trums Hofer Land. „Mit dem Impf­stoff, der uns nun zusätz­lich zur Ver­fü­gung steht, kön­nen wir dar­über hin­aus Erzie­her sowie Grund‑, Son­der- und För­der­schul­leh­rer impfen“.

Ein Teil der ange­kün­dig­ten 2.000 Impf­do­sen soll zeit­nah gelie­fert wer­den, sodass die Imp­fun­gen vor­aus­sicht­lich über­näch­ste Woche begin­nen kön­nen. „Des­halb haben wir alle berech­tig­ten Schu­len und Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen ange­schrie­ben, um abzu­fra­gen, wer das Impf­an­ge­bot anneh­men möch­te“, so Ste­fan Sta­del­mann, Lei­ter des Schul­am­tes für Stadt und Land­kreis Hof. Ger­hard Zeit­ler, Fach­be­reichs­lei­ter des Jugend­am­tes im Land­kreis Hof, ergänzt: „Wir hof­fen natür­lich, dass so vie­le wie mög­lich die Chan­ce nut­zen und sich imp­fen lassen.“

Unter­des­sen haben Stadt und Land­kreis Hof gemein­sam mit den Ärz­ten und Schul­lei­tern ein umfang­rei­ches Test­kon­zept erar­bei­tet, um den Schü­le­rin­nen und Schü­lern, den Kin­dern sowie den Lehr­kräf­ten und Betreu­ern best­mög­li­chen Schutz und Sicher­heit vor Ort in den Ein­rich­tun­gen bie­ten zu können.

Die­ses sieht vor, dass jede Schu­le bzw. Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung einen ärzt­li­chen Ansprech­part­ner an die Hand bekommt. Das heißt: „Wir Ärz­te bie­ten den Ein­rich­tun­gen unse­re Unter­stüt­zung an. Zusam­men mit den Schul- und Ein­rich­tungs­lei­tern erar­bei­ten wir indi­vi­du­el­le Test-Kon­zep­te, die genau auf die Bedürf­nis­se der jewei­li­gen Schu­le oder des Kin­der­gar­tens abge­stimmt sind. Wich­tig ist uns, dass in der aktu­el­len Situa­ti­on kei­ner allei­ne gelas­sen wird“, erklärt Dr. Libus­cha Ley­kauf, die sich feder­füh­rend um die Orga­ni­sa­ti­on kümmert.

Ins­ge­samt betei­li­gen sich rund 30 Arzt-Pra­xen aus Stadt und Land­kreis Hof. Sie fun­gie­ren als Bera­ter, klä­ren über Schnell- und PCR-Tests auf, geben Schu­lun­gen für die selbst­stän­di­gen Durch­füh­rung von Schnell­tests. „Ziel ist es, dass jede Schu­le, jeder Kin­der­gar­ten über alle Mög­lich­kei­ten der Testun­gen auf­ge­klärt ist und dann selbst­stän­dig ent­schei­det, ob und wel­ches Test­kon­zept umge­setzt wird“, so Ley­kauf. Wie oft also gete­stet wird, ob via PCR- oder Schnell­test, selbst durch­ge­führt oder durch die beglei­ten­de Arzt-Pra­xis, das ent­schei­den die Ein­rich­tun­gen selbst.