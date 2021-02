Was kann er eigent­lich am besten? Men­schen oder Land­schaf­ten, Stu­dio oder Repor­ta­ge? Bereits in den anwen­dungs­be­zo­ge­nen Arbei­ten zeigt sich das fei­ne Gespür für Nuan­cen, das den Künst­ler der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg Cri­sto­pher Civi­til­lo aus­zeich­net. Rich­tig span­nend wird es, wenn freie Arbei­ten in den Fokus rücken. Bewusst bezieht er sich weni­ger auf zeit­ge­nös­si­sche Foto­gra­fien, son­dern schult sein Auge ger­ne an den gro­ßen Gemäl­den der Kunst­ge­schich­te. Sei­ne Refe­renz fin­det er in der alten Male­rei. Und weil er das Foto­gra­fen­hand­werk erlernt hat, kennt er noch die ana­lo­gen Tech­ni­ken, auch wenn er heu­te selbst­ver­ständ­lich digi­tal foto­gra­fiert. Geblie­ben ist eine Lie­be zum qua­dra­ti­schen For­mat, das die Has­sel­blad vor­ge­ge­ben hat, und ihn immer wie­der her­aus­for­dert. Bei Insta­gram fin­det es sei­ne heu­ti­ge Ent­spre­chung. Die Qua­li­tät sei­ner Arbeit ist für sei­ne Fir­men­kun­den selbst­ver­ständ­lich, für den Stern einen Titel zu foto­gra­fie­ren ist da wie ein erwart­ba­res Schulterklopfen.

Civi­til­los Foto­gra­fien sind exakt kom­po­niert. Auch in der Repor­ta­ge­fo­to­gra­fie sieht man deut­lich, wie gezielt er das Licht setzt. Die Inspi­ra­ti­on der alten Mei­ster ist ins­be­son­de­re dar­an zu erken­nen, dass häu­fig eine Licht­quel­le, sei sie künst­lich oder ein Fen­ster, den Cha­rak­ter prägt. Ger­ne stellt er Men­schen auf eine Büh­ne, gibt ihnen Hin­ter­grund und Kulis­se. Er macht sie so zu Haupt­dar­stel­lern. Dabei komm es ihm auf jedes Detail an. Man spürt förm­lich die Wert­schät­zung, die ihm Inspi­ra­ti­on und Moti­va­ti­on ist, und die in der Detail­ver­liebt­heit sicht­bar wird.

Das wird ihm auch bei einem Pro­jekt zupass­kom­men, das er gera­de kon­zi­piert. Es geht um kuli­na­ri­sche Erleb­nis­se, die er mit ver­schie­de­nen Medi­en vom Lebens­mit­tel­an­bau bis zum Genuss beglei­ten will.

Mehr über Cri­sto­pher Civi­til­lo unter www.cris‑c.de und www​.insta​gram​.com/​d​e​r​c​r​is/

Alle bis­her aus­ge­zeich­ne­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg sind zu fin­den unter www​.metro​pol​re​gi​on​nu​ern​berg​.de/​k​u​e​n​s​t​l​e​r​i​n​n​e​n​-​d​e​r​-​m​e​t​r​o​p​o​l​r​e​g​i​o​n​-​n​u​e​r​n​b​erg