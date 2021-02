1000 € für Jakobus-Kita

Der Dorf­ver­schö­ne­rungs­ver­ein Rüs­sel­bach spen­de­te 1000 € an die Jako­bus­ki­ta der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim. Mit der Sum­me unter­stützt der Ver­ein die wei­te­re Gestal­tung des neu ange­leg­ten Außen­be­reichs. Neben Büschen und Sträu­chern, die zum Ver­stecken ein­la­den, soll im Früh­ling auch eine grö­ße­re Anschaf­fung getä­tigt wer­den, die die Kita-Kin­der mit bestim­men dür­fen. „Mal sehen, was auf der Wunsch­li­ste der Kin­der steht”, so Lei­tung Ste­pha­nie Weber (links im Bild), die gemein­sam mit ihrer Kol­le­gin den Scheck ent­ge­gen nahm und sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Spen­de bedankte.