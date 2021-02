Das Mot­to lau­tet „New begin­ning. New visi­on. New city.“

In Koope­ra­ti­on mit der Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te (OWHC) ver­an­stal­tet das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg einen Video-Wett­be­werb für Jugend­li­che im Alter von 14 bis 21 Jahren.

Wie hat sich Bam­berg in den letz­ten Mona­ten ver­än­dert? Wie könn­te unser Leben vor Ort in Zukunft aus­se­hen? Jugend­li­che, die fil­mi­sche Ideen zu die­sen Fra­gen haben, kön­nen sie für ein inter­na­tio­na­les Publi­kum umset­zen und dabei die Beson­der­hei­ten ihrer Stadt prä­sen­tie­ren. Das Mot­to lau­tet dabei „New begin­ning. New visi­on. New city.“ (Neu­an­fang. Zukunfts­vi­si­on. Neue Stadt.).

Bei­trä­ge kön­nen von Ein­zel­per­so­nen oder Teams in den Alters­grup­pen von 14 bis 17 Jah­ren und 18 bis 21 Jah­ren ein­ge­reicht wer­den. Die Vide­os soll­ten höch­stens fünf Minu­ten lang und in eng­li­scher, fran­zö­si­scher oder spa­ni­scher Spra­che gedreht sein (gespro­che­ner Text oder Unter­ti­tel). Auf­nah­men kön­nen mit Kame­ra, Com­pu­ter oder Han­dy in den For­ma­ten .wmv, .avi, .mov oder .mpg pro­du­ziert wer­den und müs­sen You­Tube-kom­pa­ti­bel sein.

Bei­trä­ge kön­nen bis spä­te­stens 9. Mai 2021 als Video oder You­Tube-Link samt aus­ge­füll­tem Anmel­de­for­mu­lar beim Zen­trum Welt­erbe Bam­berg ein­ge­reicht werden.

Als Prei­se auf loka­ler Eben win­ken den Gewinner:innen Ende Mai Kino­gut­schei­ne. Auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne bewer­tet dann eine Fach­ju­ry die besten Vide­os nach Inhalt, Qua­li­tät, Ori­gi­na­li­tät und Krea­ti­vi­tät und kürt schließ­lich die Gesamt­sie­ger in den bei­den Alters­grup­pen. Es win­ken Geld­prei­se in Höhe von 1.500 und 3.000 Kana­di­schen Dol­lar. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen kön­nen unter https://​welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​a​k​t​u​e​l​les ein­ge­holt werden.