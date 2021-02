Wei­ter men­tal stark durch den Lockdown

„Vie­le der über 2.000 Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er, die Mit­te Febru­ar den Live­stream mit Tho­mas Baschab mit­er­lebt haben, haben uns begei­ster­te Rück­mel­dun­gen gege­ben“, berich­tet Gre­gor Schel­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, freu­dig. „Die kon­kret umsetz­ba­ren Tipps von Tho­mas Baschab, wie man sein Den­ken auch in schwie­ri­gen Zei­ten auf die posi­ti­ven Din­ge rich­ten kann, statt sich von Äng­sten schwä­chen zu las­sen, kamen sehr gut an“, so Schel­ler. „Nach­dem uns Coro­na und der anhal­ten­de Lock­down viel Kraft abver­lan­gen, wol­len wir unse­re Kun­din­nen und Kun­den sowie alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regi­on wei­ter­hin gut unter­stüt­zen, damit sie stark und zuver­sicht­lich durch die­se Zeit kom­men. Dafür ste­hen wir als Regio­nal­bank“ führt Herr Schel­ler wei­ter aus.

Daher lädt die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG zu einem zwei­ten Live­stream mit dem Men­tal­trai­ner von Olym­pia­sie­gern und Welt­mei­stern, Tho­mas Baschab, ein. Am Diens­tag, 2. März um 19 Uhr wird Baschab unter dem Mot­to „Men­tal stark durch den Lock­down 2.0“ zei­gen, wie man mit posi­ti­ver Ener­gie und men­ta­ler Stär­ke sei­ne Poten­zia­le nut­zen, Zie­le errei­chen und Träu­me leben kann.

Prak­ti­sche Anlei­tun­gen für men­ta­le Stärke

„Wenn es gut läuft, ist es leicht, men­tal gut drauf zu sein“, weiß Men­tal­trai­ner Tho­mas Baschab. Gera­de im Coa­ching von Spit­zen­sport­lern erlebt er das immer wie­der anschau­lich. „Eine gute men­ta­le Ver­fas­sung ist die Vor­aus­set­zung dafür, im rich­ti­gen Moment das Rich­ti­ge zu tun und sein Poten­zi­al voll zu nut­zen – zum Bei­spiel als Sport­ler im ent­schei­den­den Moment Höchst­lei­stun­gen zu errei­chen“ erklärt Baschab. „In einer Kri­se ist das hin­ge­gen eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung.“ Er wird daher den Zuschau­ern des VR Bank-Live­streams kon­kre­te Hil­fe­stel­lun­gen geben, wie sie schwie­ri­ge Pha­sen bes­ser bewäl­ti­gen kön­nen. „Die Teil­neh­mer wer­den nicht nur hören, son­dern auch selbst erle­ben, was men­ta­le Metho­den bei ihnen aus­lö­sen kön­nen“ kün­digt Tho­mas Baschab an. Sei­ne anschau­li­chen Bei­spie­le wird er nicht nur live vor­füh­ren, son­dern die Zuschau­er moti­vie­ren, ein­fa­che prak­ti­sche Übun­gen direkt zu Hau­se vor dem Bild­schirm zu testen.

Erfolg­rei­cher Men­tal­coach für Spitzensportler

Mit sei­nen unge­wöhn­li­chen Metho­den und sei­nem begei­stern­den Semi­nar­stil – einer sehr authen­ti­schen Mischung aus Tief­gang und Humor – bringt Tho­mas Baschab seit über 30 Jah­ren Men­schen auf Erfolgs­kurs. Er gilt als einer der gefrag­te­sten und erfolg­reich­sten Trai­ner Deutsch­lands. Ein­drucks­voll ver­mit­telt er, wie man Zie­le errei­chen kann, die man bis­her für uner­reich­bar gehal­ten hat. Bekannt gewor­den ist Tho­mas Baschab als Men­tal­coach, ‑trai­ner, Key­note-Spea­ker, Autor und als Manage­ment­trai­ner für Top-Unter­neh­men sowie als Men­tal­coach zahl­rei­cher Spitzensportler.

Kosten­freie Teil­nah­me für alle Interessierten

Die Teil­nah­me am Live-Stream mit Tho­mas Baschab unter www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​l​ive ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung möglich.