Seit April 2020 hat Bir­git Pohl von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim auch ein Büro in Streit­berg (Am Dorf­platz 2). Jeden Diens­tag von 14 bis 16 Uhr ist die erfah­re­ne Bera­te­rin mit einer Sprech­stun­de für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge und Pfle­ge­be­dürf­ti­ge dort vor Ort. Ab März ist sie zusätz­lich don­ners­tags von 13.00 bis 15.00 Uhr in Streit­berg zu fin­den und beant­wor­tet Fra­gen rund um die The­men Pfle­ge und Pfle­ge­be­dürf­tig­keit. Bir­git Pohl berät ver­trau­lich, kosten­frei und neu­tral. Sie hat für Betrof­fe­ne wie Ange­hö­ri­ge ein offe­nes Ohr, ver­mit­telt an geeig­ne­te Fach­stel­len wei­ter und unter­stützt pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, die mit der Situa­ti­on über­la­stet sind. Erreich­bar ist sie – auch außer­halb der Streit­ber­ger Sprech­zei­ten – unter den Ruf­num­mern 0160 90971426 und 09191 6156071 oder via Mail: b.​pohl@​dwbf.​de. Sprechstundenbesucher_​innen wer­den gebe­ten, sich vor­ab tele­fo­nisch anzumelden.