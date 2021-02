Mehr­heit­li­che Betei­li­gung der Stadt­wer­ke an einer Koope­ra­ti­ons­ge­sell­schaft zur Rea­li­sie­rung von Anla­gen zur rege­ne­ra­ti­ven Strom­erzeu­gung im Stadt­ge­biet Kulm­bach Kulm­bach will im…

Stadt­wer­ke Kulm­bach und M. Münch Kraft­wer­ke GmbH & Co. KG unter­zeich­nen Kon­sor­ti­al­ver­trag

Bam­ber­ger Stadt­wer­ke stel­len Erd­gas­tank­stel­le auf Bio­me­than um

Ab sofort ver­kau­fen die Stadt­wer­ke Bam­berg an ihrer Erd­gas­Zapf­säu­le an der Tank­stel­le Bava­ria Petrol am Ber­li­ner Ring Bio­me­than. Auf­grund seiner…