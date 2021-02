Mit den Foren Sport und Kul­tur geht die Uni­ver­si­täts­stadt regio­na­le Zukunfts­the­men an

Die Stadt Erlan­gen bekennt sich als Part­ner der Metro­pol­re­gi­on und wird sich auch künf­tig aktiv in das Bünd­nis ein­brin­gen – das bekräf­ti­ge Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik beim Besuch der Metro­pol­re­gi­on im Erlan­ger Stadt­rat am 24. Febru­ar. „Erlan­gen schärft das Pro­fil der Metro­pol­re­gi­on als Wirt­schafts- und Wis­sen­schafts­stand­ort. Durch das enge Mit­ein­an­der unse­rer Uni­ver­si­tät mit sei­nem Kli­ni­kum, den vie­len For­schungs­ein­rich­tun­gen und der hier ansäs­si­gen Indu­strie mit Schwer­punkt Medi­zin­tech­nik sind wir ein star­kes Mit­glied die­ses regio­na­len Zusam­men­schlus­ses“, sag­te Janik, der seit Novem­ber 2020 erster stell­ver­tre­ten­der Rats­vor­sit­zen­der der Metro­pol­re­gi­on ist. Die enge Bin­dung zur Metro­pol­re­gi­on unter­strich der Erlan­ger Ober­bür­ger­mei­ster durch die Unter­zeich­nung von Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­run­gen. Mit die­sem Akt sicher­te er zu, dass sich sei­ne Stadt für die Metro­pol­re­gi­on ein­setzt und wei­ter­hin sowohl die Geschäfts­stel­le Sport, als auch die Geschäfts­stel­le Kul­tur der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg betreibt.

„Erlan­gen ist ein star­ker Part­ner der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg im Wett­be­werb um Fach­kräf­te sowie Inve­sti­tio­nen in Infra­struk­tur und For­schung“, äußer­te sich Prof. Dr. Klaus L. Wüb­ben­horst, Wirt­schafts­vor­sit­zen­der der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, zur Zusam­men­ar­beit. Gemein­sam mit Johann Kalb, dem Rats­vor­sit­zen­den der Metro­pol­re­gi­on und Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg und Dr. Chri­sta Stan­decker, Geschäfts­füh­re­rin der Metro­pol­re­gi­on, stell­te er dem Erlan­ger Stadt­rat Kern­the­men und Pro­jek­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg vor. Eine zen­tra­le Rol­le spie­len hier fünf Hand­lungs­fel­der, die wich­ti­ge Zukunfts­the­men auf­grei­fen: Mobi­li­täts­wan­del und Kli­ma­schutz, Nach­hal­ti­ge Lebens­qua­li­tät, Kul­tur­ent­wick­lung, Inno­va­ti­ons­kraft und Neue Arbeit. „In der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg genie­ßen wir eine her­vor­ra­gen­de Lebens­qua­li­tät. Jetzt kommt es dar­auf an, die­se zu erhal­ten und aus­zu­bau­en. Die groß­räu­mi­ge Koope­ra­ti­on in der Metro­pol­re­gi­on ermög­licht es uns, drän­gen­de Hand­lungs­fel­der der Zukunft sach­ge­recht und wir­kungs­voll zu bear­bei­ten“, sag­te Rats­vor­sit­zen­der Johann Kalb.

Die Stadt Erlan­gen enga­giert sich bei­spiels­wei­se für den Kli­ma­schutz in der Regi­on und wird eines der Grün­dungs­mit­glie­der des „Fonds für Kli­ma­schutz und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg“. Der sich im Auf­bau befin­den­de Fonds dient der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung von regio­na­len Maß­nah­men und Pro­jek­ten zur Kom­pen­sa­ti­on von TreibhausgasEmissionen.

Dem The­ma Kul­tur­ent­wick­lung in der Metro­pol­re­gi­on wid­met sich Erlan­gen unter ande­rem über das Forum Kul­tur, dem Anke Stei­nert-Neu­wirth, Erlan­gens Refe­ren­tin für Kul­tur, Bil­dung und Jugend, vor­sitzt. Das Forum för­dert regio­na­le Klam­mer­the­men der Kul­tur­re­gi­on wie Spie­len, Erin­ne­rungs­kul­tur und Indu­strie­kul­tur. Seit 2011 rücken jähr­lich statt­fin­den­de Sym­po­si­en zu den elf Teil­bran­chen der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft deren Bedeu­tung für die Regi­on in den Vor­der­grund: Rund 62.000 Erwerbs­tä­ti­ge sind in der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg beschäf­tigt. Sie erwirt­schaf­ten schät­zungs­wei­se 4,3 Mil­li­ar­den Euro Umsatz pro Jahr – das ent­spricht unge­fähr dem Umsatz der Ver­kehrs­wirt­schaft in der Region.

In Erlan­gen ist die Soft­ware-/ Games-Indu­strie beson­ders stark. Ins­ge­samt macht der Umsatz der gesam­ten Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft in Erlan­gen 9 Pro­zent des Bran­chen­um­sat­zes in der Metro­pol­re­gi­on aus. Gemein­sam mit dem Forum Wirt­schaft und Infra­struk­tur will das Forum Kul­tur 2022 die Zusam­men­ar­beit fort­füh­ren und den ersten gro­ßen Crea­ti­ve Eco­no­mies Day in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg aus­rich­ten und so die Stär­kung und Ver­net­zung der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft wei­ter vor­an­trei­ben. Ein wei­te­rer The­men­schwer­punkt des Forums ist die kul­tu­rel­le Teil­ha­be der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am rei­chen Kul­tur­ange­bot der Regi­on. Eine Stu­die zur Kul­tu­rel­len Bil­dung in Stadt und Land wird der­zeit umge­setzt. Zudem wird sich die Regio­na­le Bil­dungs­kon­fe­renz der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg am 16. Juni 2021 dem The­men­ge­biet der Kul­tu­rel­len Bil­dung widmen.

Das Forum Sport befasst sich mit den reich­hal­ti­gen sport­li­chen Ange­bo­ten in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und wirkt so auf das Hand­lungs­feld „Nach­hal­ti­ge Lebens­qua­li­tät“ ein. Des Wei­te­ren pflegt das Forum mit sei­nem Geschäfts­füh­rer Ulrich Kle­ment, dem Lei­ter des Erlan­ger Amts für Sport und Gesund­heits­för­de­rung, das Spit­zen­sport-Netz­werk in der Metro­pol­re­gi­on. Mit dem 2018 ins Leben geru­fe­nen Prä­di­kat „Spit­zen­sport Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg“ ist der Spit­zen­sport Aus­hän­ge­schild gewor­den und die Metro­pol­re­gi­on stär­ker mit Spit­zen­sport­ver­ei­nen und ‑ver­an­stal­tern der Regi­on ver­bun­den. Einen gro­ßen Mehr­wert für Sport­ler, Ver­ei­ne und Fans hat das Forum Sport zuletzt mit dem Launch der neu­en Web­site www​.sport​be​weg​t​uns​.de geschaf­fen. Die Platt­form ver­schafft in Form eines Sport­ka­len­ders einen Über­blick über die sport­li­chen High­lights in der gesam­ten Metropolregion.

Als Dank für das Enga­ge­ment Erlan­gens über­reich­ten Land­rat Kalb, Pro­fes­sor Wüb­ben­horst und Dr. Stan­decker Ober­bür­ger­mei­ster Janik eine Team­jacke der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Die Geschäfts­füh­re­ren­den Kle­ment und Stei­nert-Neu­wirth erhiel­ten als „Weg­zeh­rung“ für wei­te­re Vor­ha­ben eine Ori­gi­nal Regio­nal-Spe­zia­li­tä­ten­box mit Köst­lich­kei­ten aus der Region.