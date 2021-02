2021 besteht das Ple­cher Muse­um zehn Jah­re – Trotz Coro­na-Zei­ten sehr aktiv

PLECH – Nach außen hin ist es in den letz­ten Coro­na-Mona­ten etwas ruhig um das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um in Plech gewor­den. Doch das täuscht: Die Arbeit ging – lei­der ohne Publi­kum – sehr erfolg­reich wei­ter: Bei­spiels­wei­se wur­den zwei Groß­spen­den an Expo­na­ten auf­ge­ar­bei­tet und inte­griert, ein pro­fes­sio­nel­ler Audio­gui­de mit 37 Sta­tio­nen wur­de erstellt. Eine ARD-Film­pro­duk­ti­on wur­de mit 60 Foto- und Film­ka­me­ras aus­ge­stat­tet und gera­de ist man damit beschäf­tigt, die Dreh­ar­bei­ten zu einem Fern­seh­film über Ten­nis­le­gen­de Boris Becker mit der Aus­lei­he ähn­lich vie­ler Foto­ap­pa­ra­te mög­lichst authen­tisch aus­zu­ge­stal­ten. Und, wegen Coro­na geht das etwas unter: Das Ple­cher Muse­um wird in die­sem Jahr zehn Jah­re alt!

Umzug des Museumsbüros

Wenn in den letz­ten Mona­ten weni­ger Infos über die Muse­ums­ak­ti­vi­tä­ten nach außen dran­gen, hat das auch einen ganz prak­ti­schen Hin­ter­grund: Muse­ums­grün­der Kurt Tau­ber ist im Dezem­ber nach zehn Jah­ren Auf­bau­ar­beit vor Ort in Plech mit sei­ner Pri­vat­woh­nung (und damit auch mit dem Muse­ums­bü­ro) aus fami­liä­ren Grün­den wie­der zurück nach Peg­nitz gezo­gen. Inzwi­schen ist alles halb­wegs ver­staut, Tele­fon, Com­pu­ter, Inter­net funk­tio­nie­ren wieder.

Aus­ge­fal­le­ne Fotobörse

Nach­dem die Ple­cher Foto­bör­se 2020 zwei­mal ver­scho­ben wer­den muss­te und dann für 2020 ganz aus­fiel fehl­ten dem Ver­ein beträcht­li­che Ein­nah­men, also muss­te man sich etwas ein­fal­len lassen.

Ein hüb­sches Sümm­chen erlö­ste der För­der­ver­ein durch einen Gerä­te­ver­leih (Kame­ras, Film­ge­rä­te, Pro­jek­to­ren) an eine Köl­ner Film­ge­sell­schaft und dann akti­vier­ten Bör­sen­or­ga­ni­sa­tor Andre­as Wolf und Schatz­mei­ster Tho­mas Wan­ka einen eBay-Account, über den man in den letz­ten Mona­ten attrak­ti­ve Gerä­te aus den Über­be­stän­den an den Mann brach­te, „selbst­ver­ständ­lich mit aus­drück­li­chem Ein­ver­ständ­nis der jewei­li­gen Spen­der“, wie Andre­as Wolf in der Pres­se­mit­tei­lung des Muse­ums betonte.

Groß­spen­de Poli­zei Osnabrück

Vor eini­gen Mona­ten hat das Muse­um von einer Poli­zei­in­spek­ti­on in Nie­der­sach­sen 70 aus­ge­mu­ster­te Nikon-Spie­gel­re­flex­ka­me­ras und vie­le wei­te­re Foto­ge­rä­te kosten­los über­eig­net bekom­men. Ein Team aus Andy Wolf, Tho­mas Wan­ka, Hol­ger Grzimek, Wolf­gang Schand­erl und Ulli Möl­ler Coro­na-kon­form die Poli­zei­ka­me­ras gesich­tet und sor­tiert. Die Guten ins Töpf­chen, die Schlech­ten in Kröpfchen.

Groß­spen­de DDR-Dia- und Filmprojektoren

Vor mitt­ler­wei­le einem Jahr brach­te ein Ehe­paar aus Mag­de­burg mit einem eigens ange­mie­te­ten Klein­trans­por­ter, der bis unters Dach bela­den war, unge­fähr 150 Dia­pro­jek­to­ren aus der frü­he­ren DDR nach Plech – die umfang­rei­che Samm­lung des ver­stor­be­nen Vaters der Spen­de­rin. Jetzt, wo das Muse­um ohne­hin auf­grund von Coro­na (und dann auf­grund der Win­ter­pau­se) geschlos­sen war, über­nahm Wolf­gang Schand­erl die Sisy­phus-Auf­ga­be, die Neu­zu­gän­ge und die Alt­be­stän­de an Dia­pro­jek­to­ren zu sor­tie­ren, zu kon­trol­lie­ren, zu foto­gra­fie­ren und zu kata­lo­gi­sie­ren. Mehr zu den aktuellen

Neu­zu­gän­ge auf der Home­page des Muse­ums unter https://www.kameramuseum.de/1‑neue-seiten.html

Pro­fes­sio­nel­ler Audio­gui­de mit 37 Stationen

Die Bun­des­re­gie­rung leg­te im Som­mer ein Coro­na-Hilfs­pro­gramm auf, mit dem Muse­en eine kon­takt­lo­se Füh­rung durch ihr Muse­um ermög­licht wer­den soll­te: Mit Hil­fe des Smart­pho­nes und von QR-Codes kön­nen Muse­ums­be­su­cher sich über die wich­tig­sten Sta­tio­nen im Muse­um informieren.

Das Pro­jekt belief sich auf ein Volu­men von rund 11.000 Euro, von denen 90 Pro­zent der Bund über­nahm. Her­aus kam ein pro­fes­sio­nel­ler Audio­gui­de mit stol­zen 37 Sta­tio­nen – die wich­tig­sten Attrak­tio­nen des Muse­ums, span­nend wie ein Hör­spiel: https://​www​.kame​ra​mu​se​um​.de/​a​u​d​i​o​g​u​i​de/. Damit wur­de sogar ein vir­tu­el­ler Muse­ums­be­such in Coro­na-Zei­ten möglich.

Aus­lei­hen an TV und Museen

Das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um hat in der Ver­gan­gen­heit schon ver­schie­de­nen pri­va­ten und öffent­lich-recht­li­chen TV-Teams Film­auf­nah­men mit zeit­ge­nös­si­schen Foto­ge­rä­ten als Kulis­se ermög­licht. Zum Bei­spiel wur­de an die Köl­ner Pro­duk­ti­ons­ge­sell­schaft „Zeit­sprung“ Foto- und Fil­me­quip­ment für Dreh­ar­bei­ten aus­ge­lie­hen. Die TV-Fil­me „Jack The Rip­per“ (Aus­strah­lung 2016 auf SAT 1) und im Jahr 2020 „Das wei­ße Haus am Rhein“ (ARD, Sen­dung geplant für Win­ter 2021) wur­den so mit jeweils Dut­zen­den Gerä­ten ausgestattet.

Aktu­ell bear­bei­ten die Muse­ums­ma­cher eine Anfra­ge, in der es um einen RTL-Film geht, in dem die Wim­ble­don-Jah­re von Ten­nis­le­gen­de Boris Becker neu erzählt wer­den. Dane­ben sind der­zeit etwa ein Dut­zend Expo­na­te aus dem Ple­cher Muse­um an gro­ße staat­li­che Muse­en in Süd­deutsch­land ausgeliehen.

Auch 2021 viel zu tun

Das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um in Plech exi­stiert nur, weil es seit Mit­te der 1990er Jah­re einen immer grö­ßer gewor­de­nen Inter­net­auf­tritt gibt, der auch zu her­vor­ra­gen­den Platz­ie­run­gen bei Goog­le geführt hat. So fin­den poten­ti­el­le Besu­cher, inter­es­sier­te Medi­en und Spen­der die frän­ki­sche Einrichtung.

Inzwi­schen haben sich (Stand Febru­ar 2021) fol­gen­de Grö­ßen­ord­nun­gen des Web-Pro­jek­tes „www​.kame​ra​mu​se​um​.de“ erge­ben: 27.415 Datei­en ins­ge­samt mit einer Gesamt­grö­ße von 2,3 Giga­byte online; davon 16.239 Bil­der (rund zwei GB); 97.743 Hyper­links (davon 8.712 exter­ne Links auf frem­de Sei­ten) und 89.031 inter­ne Hyper­links (Links, die auf ande­re eige­ne Sei­ten ver­wei­sen). Die Besu­cher­sta­ti­stik weist für das Jahr 2020 täg­lich etwa 40.000 bis 65.000 ein­zel­ne Besu­cher mit 175.000 bis 225.000 ver­schie­de­nen Sei­ten­auf­ru­fen aus – eben­falls pro Tag.

Das heißt also: 50.000 Men­schen welt­weit haben jeden Tag im Jah­re 2020 die Inter­net­sei­ten des Kame­ra­mu­se­ums in Plech besucht und dabei durch­schnitt­lich jeweils vier Sei­ten ange­schaut. Man­che ver­brin­gen aber auch Stun­den im Muse­ums-Web, wie sie den Ver­ant­wort­li­chen immer wie­der ver­si­chern. Doch die Sei­ten – vie­le noch aus der Zeit um die Jahr­hun­dert­wen­de – benö­ti­gen drin­gend einen Relaunch zu moder­nem Lay­out und mit Anpas­sung an die neu­en End­ge­rä­te wie Smart­pho­nes und Tablets. Eine Mam­mut­auf­ga­be, für die das Muse­um noch Unter­stüt­zung von Fach­leu­ten sucht.

Dazu kommt noch die „nor­ma­le“ Muse­ums­ar­beit, unter ande­rem die Vor­be­rei­tung meh­re­rer Foto­aus­stel­lun­gen – sofern Coro­na das im „Jubi­lä­ums­jahr 2021“ über­haupt zulässt…