Die Online-Rei­he zum Kli­ma­wan­del geht am Diens­tag, 2. März um 19 Uhr in die zwei­te Run­de. Span­nen­de und neue Infor­ma­tio­nen ohne erho­be­nen Zei­ge­fin­ger rund um das The­ma Ernäh­rung ver­mit­telt Nor­bert Heim­beck. Der Geschäfts­füh­rer der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken kennt sich auf brei­ter Ebe­ne rund um das Ess- und Trink­ver­hal­ten aus und ist an aktu­el­len Stu­di­en zur Regio­na­li­tät betei­ligt. Er selbst ist Genuss­mensch – die Ver­bes­se­rung des Kli­mas und das The­ma Genuss schlie­ßen sich für ihn kei­nes­weg gegen­sei­tig aus. Ab 18.30 Uhr besteht die Mög­lich­keit zum Aus­tausch über die letz­te Woche, bevor ab 19 Uhr der Ein­stieg ins neue The­ma beginnt. Die­se Ver­an­stal­tungs­rei­he fin­det online über die Platt­form Zoom statt. Den Zoom-Direkt­link zur Ver­an­stal­tung und alle wei­te­ren Infos fin­den sich unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de und auf den Web­sites der Kooperationspartner.