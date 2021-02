bay­ern­ha­fen för­dert Ideen und Pro­jek­te zugun­sten von Kin­dern und Jugend­li­chen – Bewer­bung noch bis zum 31. März 2021 möglich

Mit dem Spen­den­wett­be­werb „bay­ern­ha­fen rücken­wind“ unter­stützt bay­ern­ha­fen jedes Jahr sozia­le Pro­jek­te zugun­sten von Kin­dern und Jugend­li­chen in den Regio­nen rund um die bay­ern­ha­fen-Stand­or­te Aschaf­fen­burg, Bam­berg, Nürn­berg, Roth, Regens­burg und Pas­sau. Ins­ge­samt spen­det bay­ern­ha­fen 15.000 Euro.

Jetzt geht ‚bay­ern­ha­fen rücken­wind‘ in die näch­ste Run­de: Bis Ende März 2021 kön­nen sich wie­der baye­ri­sche Ver­ei­ne, Orga­ni­sa­tio­nen, Ein­rich­tun­gen und Initia­ti­ven direkt bei bay­ern­ha­fen mit ihren Vor­ha­ben bewer­ben. Die rücken­wind-Jury wählt im Anschluss aus den ein­ge­reich­ten Pro­jek­ten und Ideen erneut zehn Pro­jek­te aus, die dann jeweils 1.500 Euro „finan­zi­el­len Rücken­wind“ erhalten.

Die Viel­falt an enga­gier­ten Aktio­nen und Initia­ti­ven in den bay­ern­ha­fen-Regio­nen zei­gen auch die Gewin­ner-Pro­jek­te des ver­gan­ge­nen Jah­res: So gehör­ten unter ande­rem eine Rock-Band­klas­se einer Bam­ber­ger Mit­tel­schu­le und die aus einem Con­tai­ner nach­ge­bau­te Burg Kam­mer­stein für einen Spiel­platz zu den zehn aus­ge­zeich­ne­ten Projekten.

„Die bay­ern­ha­fen-Stand­or­te lei­sten einen wesent­li­chen Bei­trag zur wirt­schaft­li­chen und nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung der Regi­on. Mit dem Spen­den­wett­be­werb unter­strei­chen wir unse­re gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung“, sagt bay­ern­ha­fen-Geschäfts­füh­rer Joa­chim Zim­mer­mann „Jetzt heißt es wie­der: Lei­nen los für Ihre Bewer­bun­gen. Wir freu­en uns dar­auf, auch die­ses Mal vie­le groß­ar­ti­ge Pro­jek­te und Aktio­nen für Kin­der und Jugend­li­che zu unter­stüt­zen.“ Inter­es­sier­te Orga­ni­sa­tio­nen kön­nen sich mit einer Beschrei­bung ihres Pro­jekts oder ihrer Idee noch bis zum 31. März 2021 im Inter­net, per E‑Mail oder per Post bewerben.

Im Inter­net unter: www​.bay​ern​ha​fen​.de/​r​u​e​c​k​e​n​w​ind

Per E‑Mail an: rueckenwind@​bayernhafen.​de

Per Post an:

Bay­ern­ha­fen GmbH & Co. KG

Spen­den­wett­be­werb rückenwind

Lin­zer Stra­ße 6

93055 Regensburg

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Spen­den­wett­be­werb und Teil­nah­me­be­din­gun­gen unter www​.bay​ern​ha​fen​.de/​r​u​e​c​k​e​n​w​ind