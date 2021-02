Am Mitt­woch, 3. März 2021, fin­det von 12.00 bis 14.00 Uhr bei Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp eine Sprech­stun­de statt. Auf­grund der…

Über das der­zeit lau­fen­de Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren zum Bahn­aus­bau infor­mier­te Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp die Umwelt- und Ver­kehrs­ver­bän­de in Online-Kon­fe­ren­zen. Alex­an­der Wag­ner, kommissarischer…

Bam­ber­ger Mobi­li­täts­se­nat beschließt Maß­nah­men gegen Ein­weg­ver­packun­gen

„1wegfrei bis 2023“ Bam­berg will den Pla­stik­müll in der Stadt dra­stisch redu­zie­ren. Der Mobi­li­täts­se­nat sprach sich in sei­ner Sit­zung am…