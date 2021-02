Am 18. März, von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr fin­det eine Online-Ver­an­stal­tung zu den För­der­mög­lich­kei­ten der Wei­ter­bil­dung von Beschäf­tig­ten statt. Die Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg lädt zusam­men mit der Geschäfts­stel­le Bam­berg der vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V. und der Taskfor­ce Fach­kräf­te­si­che­rung+ ein. Ange­spro­chen sind alle Betrie­be, die min­de­stens einen sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­gen beschäf­ti­gen Arbeit­neh­mer haben.

Der Arbeit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg infor­miert über sei­ne Bera­tungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te sowie finan­zi­el­le Qua­li­fi­zie­rungs­zu­schüs­se für Unter­neh­men in der Regi­on. Zum Bei­spiel kön­nen über das Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz bei beruf­li­chen Wei­ter­bil­dun­gen von Beschäf­tig­ten bis zu 100 Pro­zent der Lehr­gangs­ko­sten und des Arbeits­ent­gelts von der Arbeits­agen­tur geför­dert wer­den. Zusätz­lich gibt die Taskfor­ce Fach­kräf­te­si­che­rung+ einen Ein­blick in ihre Ser­vice­lei­stun­gen sowie zu wei­te­ren Förderprogrammen.

Bri­git­te Glos, Vor­sit­zen­de der Geschäfts­füh­rung der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg: „Die beruf­li­che Wei­ter­bil­dung von Beschäf­tig­ten ist ein zen­tra­ler Bau­stein zur Fach­kräf­te­si­che­rung. Geeig­ne­te Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men im Unter­neh­men hel­fen, den Struk­tur­wan­del zu gestal­ten und den Beschäf­tig­ten das Rüst­zeug für die digi­ta­le Arbeits­welt der Zukunft zu ver­mit­teln sowie gering­qua­li­fi­zier­te Beschäf­tig­te zu Fach­kräf­ten zu ent­wickeln. So sichern wir auch die glo­ba­le Wett­be­werbs­fä­hig­keit unse­rer Wirt­schaft und lei­sten unse­ren Bei­trag, dass unse­re Regi­on auch in Zukunft öko­no­misch pro­spe­riert. Ich freue mich daher beson­ders, dass es uns gelun­gen ist, gera­de in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten gemein­sam solch eine Ver­an­stal­tung zu organisieren.“

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Anmel­dung direkt über