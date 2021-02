WEI­DEN­BERG, LKR. BAY­REUTH. Ein Ver­letz­ter und erheb­li­cher Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2181 bei Unter­stein­ach. Ein alko­ho­li­sier­ter Auto­fah­rer prall­te gegen einen Trak­tor mit Anhänger.

Kurz nach 13.30 Uhr war der 40-jäh­ri­ge Auto­fah­rer mit sei­nem Opel von Wei­den­berg in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. Gleich­zei­tig woll­te der 79-jäh­ri­ge Trak­tor­fah­rer mit sei­nem mit Holz bela­de­nen Anhän­ger die Staats­stra­ße von der Wald­stra­ße kom­mend über­que­ren und in die Orts­mit­te Unter­stein­ach fah­ren. Der 40-Jäh­ri­ge prall­te mit sei­nem Auto auf sei­ner Fahr­pur noch gegen die hin­te­re Ach­se des Anhän­gers. Hier­bei erlitt der Mann Ver­let­zun­gen am Arm und kam mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Trak­tor­fah­rer blieb bei dem Anstoß unverletzt.

Beam­te der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth haben die Ermitt­lun­gen vor Ort auf­ge­nom­men. Hier­bei stell­ten sie bei dem 40-Jäh­ri­gen deut­li­che Anzei­chen von Alko­hol­kon­sum fest. Ein Alko­test vor Ort ergab einen Wert von über 1,5 Pro­mil­le. Im Kran­ken­haus wur­de dann eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, sei­nen Füh­rer­schein beschlag­nahm­ten die Beamten.

Am Auto des 40-Jäh­ri­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 15.000 Euro. Der Opel muss­te abge­schleppt wer­den. Am Anhän­ger des Trak­tors hält sich der Sach­scha­den in Gren­zen. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Staats­stra­ße län­ge­re Zeit kom­plett gesperrt. Es waren etwa 20 Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­wehr im Einsatz.