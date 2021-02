Kei­ne Angst vor der Abschlussprüfung

Damit Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Abschluss­klas­sen trotz Coro­na ohne Angst in die Prü­fun­gen gehen kön­nen, bie­tet die VHS Bam­berg je nach Schul­art indi­vi­du­el­le Trai­nings­kur­se an. Eng­lisch für Gym­na­sia­sten star­tet am Mitt­woch 17. März, von 16 bis 18 Uhr (Kurs­num­mer 7110). Fit fürs Mathe-Abitur macht der Kurs ab Don­ners­tag, 18. März, von 17 bis 19 Uhr (7111).

Gezielt auf die Mitt­le­re Rei­fe berei­ten die acht­tei­li­gen Trai­nings­kur­se in Mathe (7105), Eng­lisch (7106) und BwR (7107) ab Mit­te April vor. Eben­falls acht­tei­li­ge Trai­nings in Mathe (7101) und Eng­lisch (7102) machen ab Mit­te April fit für die Qua­li-Prü­fung. Nähe­re Infos unter 0951/87–1108 oder unter www​.vhs​-bam​berg​.de.