Als erste staat­li­che Uni­ver­si­tät Deutsch­lands hat die Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Som­mer­se­me­ster 2020 im Rah­men eines Pilot­pro­jekts bereits Online-Fern­klau­su­ren mit der Soft­ware WISE­flow durch­ge­führt. Dabei wur­den 25 aus­ge­wähl­te Klau­su­ren online und als frei­wil­li­ge Alter­na­ti­ve zu zeit­gleich statt­fin­den­den Prä­senz­prü­fun­gen ange­bo­ten. Recht­zei­tig zur Prü­fungs­pha­se des Win­ter­se­me­sters wur­den nun die Ergeb­nis­se der Eva­lua­ti­on die­ser ersten Online-Klau­sur­pha­se ver­öf­fent­licht. Die Aus­wer­tung zeigt, dass Stu­die­ren­de das Ange­bot sehr gut annah­men. Knapp drei Vier­tel der an der Befra­gung teil­neh­men­den Stu­die­ren­den waren über­zeugt, „mit der Wahl der Online-Klau­sur eine gute Ent­schei­dung getrof­fen zu haben“. Die Ergeb­nis­se der Eva­lua­ti­on flie­ßen in die aktu­el­le Bewer­tung und Pla­nung von Prä­senz- und Online-Prü­fun­gen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ein.

Schon im Som­mer­se­me­ster 2020, als das Aus­maß der Pan­de­mie noch nicht abzu­se­hen war und die Inzi­denz­zah­len ver­gleichs­wei­se nied­rig waren, star­te­te an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth eine Unter­su­chung, wie Stu­die­ren­de Online-Klau­su­ren anneh­men. So wur­den im Som­mer­se­me­ster 2020 in den Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten 25 Fern­klau­su­ren mit der Soft­ware WISE­flow durch­ge­führt. Die Stu­die­ren­den hat­te dabei immer die Wahl­mög­lich­keit, ob sie an der Online-Klau­sur oder an der zeit­gleich statt­fin­den­den und inhalt­lich iden­ti­schen Prä­senz­prü­fung teil­neh­men möch­ten. Im Durch­schnitt lag der Anteil der Stu­die­ren­den, die sich für die digi­ta­le Prü­fung ent­schie­den haben, bei 26,4 %.

Die Gesamt­zu­frie­den­heit mit den Online-Klau­su­ren in der Pro­jekt­pha­se war groß: 73,6 % der Befrag­ten waren der Auf­fas­sung, „mit der Wahl der Online-Klau­sur eine gute Ent­schei­dung getrof­fen zu haben“ und wür­den sich (sehr) wahr­schein­lich wie­der dafür ent­schei­den. Des Wei­te­ren stimm­ten 67,2 % der Teil­neh­men­den der Aus­sa­ge „Es ist sehr wahr­schein­lich, dass ich ande­ren Stu­die­ren­den Online-Klau­su­ren (anstel­le von Prä­senz­klau­su­ren) emp­feh­len wer­de“ zu oder voll zu.

„Gera­de vor dem Hin­ter­grund des aktu­el­len Infek­ti­ons­ge­sche­hens ist es erfreu­lich, dass unse­re Stu­die­ren­den das Ange­bot der Online-Klau­su­ren so gut anneh­men. Her­vor­he­ben möch­ten wir auch die Lei­stung der enga­gier­ten Lehr­per­so­nen, die die­ses Ange­bot über­haupt erst ermög­li­chen“, erklärt Prof. Dr. Fried­rich Som­mer, Stu­di­en­de­kan Wirt­schaft. Im aktu­el­len Win­ter­se­me­ster hat sich die Zahl der ange­bo­te­nen Online-Klau­su­ren in den Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten bereits ver­dop­pelt. Eben­so steigt der Anteil der Stu­die­ren­den, die sich bei einer Wahl­mög­lich­keit für die Online-Klau­sur ent­schei­den: Gera­de bei Klau­su­ren mit grö­ße­ren Teil­nah­me­zah­len liegt der Anteil der Online-Klau­sur-Teil­neh­men­den momen­tan bei knapp 60 %.

Die Eva­lua­ti­on der Pilot­pha­se hat gezeigt, dass oft­mals gesund­heit­li­che Grün­de sowie stand­ort­be­ding­te Aspek­te aus­schlag­ge­bend für die Wahl der Online-Klau­sur waren. Doch auch unab­hän­gig von Coro­na sahen die Teil­neh­men­den Vor­zü­ge in die­ser Prü­fungs­form. Häu­fig wur­den emo­tio­na­le und kogni­ti­ve Vor­tei­le, wie eine ver­bes­ser­te Kon­zen­tra­ti­on sowie weni­ger Ner­vo­si­tät und Prü­fungs­angst genannt.

Die Online-Prü­fungs­soft­ware ermög­licht eine orts­un­ab­hän­gi­ge Durch­füh­rung von Klau­su­ren. So kön­nen nicht nur Stu­die­ren­de in häus­li­cher Qua­ran­tä­ne teil­neh­men und Stu­die­ren­de, die für die Prü­fung eine wei­te Anfahrt nach Bay­reuth auf sich neh­men müss­ten, son­dern auch Stu­die­ren­de, die sich der­zeit im Aus­land auf­hal­ten und teil­wei­se kei­ne Mög­lich­keit haben, die Prü­fung vor Ort abzu­le­gen. Durch­ge­führt wird die Online-Klau­sur in einer geschütz­ten Lock­down-Brow­ser­um­ge­bung, die Authen­ti­fi­zie­rung und Beauf­sich­ti­gung der Stu­die­ren­den fin­det per Web­cam statt. Eine recht­li­che Grund­la­ge hier­für bil­det die Baye­ri­sche Fern­prü­fungs­er­pro­bungs­ver­ord­nung (Bay­FEV).

„Das The­ma Daten­schutz ist in dem Zusam­men­hang von größ­ter Bedeu­tung“, erklärt Prof. Dr. Tor­sten Eymann, Vize­prä­si­dent für Digi­ta­li­sie­rung und Inno­va­ti­on an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Wir gewähr­lei­sten dies einer­seits durch zer­ti­fi­zier­te Tech­nik und ande­rer­seits dadurch, dass wir die Frei­wil­lig­keit der Teil­nah­me sicher­stel­len.“ Letz­te­res geschieht durch eine in jeder Hin­sicht gleich­wer­ti­ge Prü­fungs­al­ter­na­ti­ve, bei der kei­ne Daten gesam­melt wer­den, bei­spiels­wei­se bei einer zeit­glei­chen Prä­senz­prü­fung in Räum­lich­kei­ten der Uni­ver­si­tät. „Die par­al­le­le Durch­füh­rung zwei­er Prü­fun­gen bringt neue Her­aus­for­de­run­gen mit sich“, gibt Prof. Dr. Mar­tin Huber, Vize­prä­si­dent Leh­re und Stu­die­ren­de an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, zu beden­ken und fügt an: „Auch müs­sen wir berück­sich­ti­gen, dass nicht jedes Fach und nicht jedes Prü­fungs­the­ma für Online-Prü­fun­gen glei­cher­ma­ßen geeig­net ist.“

Auch an ande­ren Fakul­tä­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth kommt die Online-Klau­sur-Soft­ware mitt­ler­wei­le zum Ein­satz. Grund­sätz­lich ist es den Leh­ren­den über­las­sen, wel­che Form von Prü­fung sie anbe­rau­men. Die Hoch­schul­lei­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth möch­te aber allen Prü­fen­den, die dies in ihrem Fach für sinn­voll und umsetz­bar hal­ten, das Abhal­ten von Online-Prü­fun­gen ermög­li­chen. Vize­prä­si­dent Eymann pro­gno­sti­ziert: „An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wer­den Online-Prü­fun­gen auch ‚nach Coro­na‘, also ohne Pan­de­mie wich­tig bleiben.“

Publi­ka­ti­on:

Die voll­stän­di­ge Eva­lua­ti­on der Pilot­pha­se, die auch die Grün­de auf­zeigt, die nach Ansicht der Stu­die­ren­den gegen eine Wahl von Online-Klau­su­ren spre­chen, wur­de kürz­lich veröffentlicht:

Diel S., Eymann T., Kol­len­da M., Som­mer F., Storz S. (2021) Online-Klau­su­ren – Rah­men­be­din­gun­gen, Imple­men­tie­rung und Eva­lua­ti­on. In: Ditt­ler U., Kreidl C. (eds) Wie Coro­na die Hoch­schul­leh­re ver­än­dert. Sprin­ger Gab­ler, Wies­ba­den. https://doi.org/10.1007/978–3‑658–32609-8_20