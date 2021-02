Island – Insel aus Feu­er und Eis lau­tet der erste Vor­trag in die­sem Jahr im Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um. Der Vor­trag wird am Sonn­tag, 28. Febru­ar 2021, um 15 Uhr live auf dem You­Tube-Kanal des Muse­ums übertragen.

Jedes Jahr stellt das Muse­um eine ande­re Regi­on auf der Erde vor. Das Regio­nal­mu­se­um in Tüchers­feld woll­te bereits im ver­gan­ge­nen Jahr mit einem Rei­se­vor­trag star­ten, der aber auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie aus­fal­len muss­te. Als Refe­ren­ten in die­sem Jahr konn­te das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um den weit­ge­rei­sten Ober­fran­ken Fried­helm Haun gewin­nen. Haun berei­ste schon vie­le Län­der der Erde und bringt sei­nen Zuhö­rern am kom­men­den Sonn­tag nun die span­nen­de Insel Island im Nord­at­lan­tik näher.

Island bekannt für sei­ne Glet­scher, sei­ne Vul­ka­ne und dem Gra­ben­bruch der die ame­ri­ka­ni­sche von der euro­päi­schen Kon­ti­nen­tal­plat­te trennt, ist das Sehn­suchts­ziel für vie­le Genera­tio­nen von Geo­lo­gie- und Geo­gra­phie­stu­den­ten sowie Naturliebhaber.

Link zum Vortrag

Der Vor­trag wird kosten­los auf dem You­Tube-Kanal des Muse­ums gestreamt. Der Link zum Vor­trag lau­tet: https://​you​tu​.be/​R​t​M​r​n​a​u​Q​yvY

Der Vor­trag ist auf den Medi­en­ka­nä­len Face­book, Twit­ter und der Home­page des Muse­ums verlinkt.

Vom Sofa in die Welt

Muse­um­lei­ter Dr. Kraus ist auf den Vor­trag gespannt. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir einen Vor­trag strea­men. Wir betre­ten also Neu­land. Die Akzep­tanz für digi­ta­le For­ma­te hat sich in der Gesell­schaft in den letz­ten Mona­ten erheb­lich ver­grö­ßert, so dass wir sehr zuver­sicht­lich sind. Mitt­ler­wei­le schau­en sich Men­schen digi­ta­le Vor­trä­ge, Vor­le­sun­gen etc. vom Home­trai­ner, von der Couch oder vom Küchen­tisch aus an.“