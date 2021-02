Die VHS-Bam­berg-Stadt bie­tet am Mitt­woch, 17. März, von 19 bis 20.30 Uhr den Online-Vor­trag „Wie viel Oze­an braucht der Mensch – wie viel Mensch ver­trägt der Oze­an?“ an. Prof. Dr. Mar­tin Vis­beck refe­riert über den Stand der aktu­el­len Mee­res­for­schung, Chan­cen und Risi­ken für das Welt­meer und Lösungs­an­sät­ze für einen nach­hal­ti­gen Umgang mit dem Öko­sy­stem und gerech­te Nut­zung der Mee­res­res­sour­cen. Vis­beck ist seit 2004 Pro­fes­sor für phy­si­ka­li­sche Ozea­no­gra­phie am heu­ti­gen GEO­MAR Helm­holtz-Zen­trum für Oze­an­for­schung Kiel. Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1901 (Gebühr 5 Euro) unter www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.