Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

COBURG. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen kam es in der Cobur­ger Innen­stadt zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 56-Jäh­ri­gen und einem 57 Jah­re alten Mann. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt, in enger Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Coburg, gegen den Tat­ver­däch­ti­gen wegen eines ver­such­ten Tötungsdelikts.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen kam es gegen 5.30 Uhr im Bereich der Hin­den­burg­stra­ße zu einer Strei­tig­keit zwi­schen den bei­den Män­nern, in deren Ver­lauf der Jün­ge­re auf den Älte­ren los­ging. Die­ser konn­te die Schlä­ge des Angrei­fers abweh­ren. Dabei ging der 56-Jäh­ri­ge zu Boden und zog sich selbst schwe­re Ver­let­zun­gen zu. Der Ret­tungs­dienst brach­te ihn in eine Kli­nik. Der 57 Jah­re alte Mann blieb unverletzt.

Noch am Mor­gen nahm die Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei die Ermitt­lun­gen auf und führ­te umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rungs­maß­nah­men durch. Die Ermitt­lun­gen von Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft dau­ern an.

Per­so­nen, die die Aus­ein­an­der­set­zun­gen am frü­hen Mon­tag­mor­gen in der Hin­den­burg­stra­ße beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.