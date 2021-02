Auf dem Are­al des Röh­ren­sees in der Stadt Bay­reuth ist aktu­ell ein Fall von Geflü­gel­pest (HPAI) – auch Vogel­grip­pe genannt – amt­lich bestä­tigt: Bei einem Wild­vo­gel, einer Stock­ente, wur­de das Geflü­gel­pest-Virus vom Typ HPA­IV H5N8 vom natio­na­len Refe­renz­la­bor am Fried­rich-Loeff­ler-Insti­tut nachgewiesen.

Auf­grund des Aus­bruchs der Geflü­gel­pest in einer pri­va­ten Hüh­ner­hal­tung im Land­kreis Bay­reuth Ende Janu­ar wur­den bereits am 2. Febru­ar 2021 für den gesam­ten Land­kreis sowie das Stadt­ge­biet Bay­reuth Bio­si­cher­heits­maß­nah­men für klei­ne Betrie­be sowie eine Stall­pflicht für Geflü­gel per All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen. Die All­ge­mein­ver­fü­gung ist auf der Home­page der Stadt unter dem Link https://​www​.bay​reuth​.de/​s​t​a​l​l​p​f​l​i​c​h​t​-​f​u​e​r​-​g​e​f​l​u​e​g​el/ ver­öf­fent­licht und gilt wei­ter fort. Die Betrie­be sind ver­pflich­tet, die all­ge­mei­nen Hygie­ne- und Bio­si­cher­heits­maß­nah­men kon­se­quent ein­zu­hal­ten, um einen Ein­trag in Haus­ge­flü­gel­be­stän­de zu verhindern.

Das Stadt­gar­ten­amt ist die­ser Auf­stal­lungs­pflicht sofort nach dem Bekannt­wer­den des Fal­les im Land­kreis nach­ge­kom­men und hat die Vögel aus dem Bestand des Tier­parks Röh­ren­see, soweit sie von der Geflü­gel­pest betrof­fen sein kön­nen, in Innen­räu­me oder über­dach­te Volie­ren ver­bracht. Die Ver­ant­wort­li­chen ste­hen mit den Vete­ri­när­be­hör­den in engem fach­li­chen Austausch.

In Deutsch­land wur­den bis­her 625 Fäl­le bei Wild­vö­geln und 65 Fäl­le beim Haus­ge­flü­gel amt­lich bestä­tigt (Stand 21. Febru­ar 2021, 9.30 Uhr). Bis­her gibt es kei­ne Hin­wei­se dar­auf, dass die jet­zi­gen in Deutsch­land vor­han­de­nen H5N8-Viren auf den Men­schen über­tra­gen wer­den können.

Die Stadt Bay­reuth bit­tet die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, ein­zeln ver­en­det auf­ge­fun­de­ne Was­ser­vö­gel (Enten, Gän­se) oder wenn meh­re­re Wild­vö­gel an einem Fund­ort ver­en­det sind dem Vete­ri­när­amt der Stadt, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 37, Tele­fon 0921 1504066, veterinaeramt@​stadt.​bayreuth.​de, wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten tele­fo­nisch, anson­sten per E‑Mail unter Anga­be des Fund­or­tes zu mel­den. Die toten Vögel sol­len nicht berührt oder bewegt werden.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zur Geflü­gel­pest in Bay­ern sowie ein Merk­blatt für Geflü­gel­hal­ter und eine bay­ern­wei­te Kar­te, aus der sich die betrof­fe­nen Gebe­te erge­ben, sind auf der Inter­net­sei­te des Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit unter www​.lgl​.bay​ern​.de unter dem Stich­wort „Geflü­gel­pest“ verfügbar.