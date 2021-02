Die Forst­re­vie­re Scheß­litz und Stein­feld am Forst­amt Scheß­litz des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg wer­den per­so­nell neu besetzt.

Forst­amts­rat Jörg Dett­loff wech­selt amts­in­tern vom Forst­re­vier Pretz­feld, Land­kreis Forch­heim, an das Forst­re­vier Scheß­litz. Er über­nimmt die Stel­le von Mat­thi­as Ott, der seit Mit­te letz­ten Jah­res als Qua­li­täts­be­auf­trag­ter im Bereich For­sten ein­ge­setzt ist. Jörg Dett­loff wird künf­tig auch die Auf­ga­ben des Forst­li­chen Bera­ters der Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Bam­berg zusätz­lich mit übernehmen.

For­st­ober­inspek­tor Yan­nik Hel­ler ver­stärkt als Revier­lei­ter in Stein­feld das Team im Forst­amt Scheß­litz. Er tritt die Nach­fol­ge von Forst­amts­mann Micha­el Bug an, der Anfang Febru­ar inner­halb des Amtes an das Forst­re­vier Pretz­feld wechselte.

Mit­glied des Land­ta­ges, Herr Hol­ger Dre­mel, der erste Bür­ger­mei­ster der Stadt Scheß­litz, Herr Roland Kau­per, der Vor­sit­zen­de der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Stein­feld, Herr Bür­ger­mei­ster Tho­mas Betz, begrü­ßen zusam­men mit dem Behör­den­lei­ter des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg, Hans Schmitt­nä­gel und dem zustän­di­gen Abtei­lungs­lei­ter, Gre­gor Schießl, die neu­en Förster.

Sie alle wün­schen den „Neu­zu­gän­gen“ viel Erfolg und Schaf­fens­kraft bei ihren viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben im neu­en Umfeld.

MdL Hol­ger Dre­mel betont, dass die bei­den Forst­re­vie­re ein Schwer­punkt für den Wald­um­bau im Bam­ber­ger Land dar­stel­len. Die drei letz­ten Trocken­jah­re und der erheb­li­che Bor­ken­kä­fer­holz­an­fall hät­ten gezeigt, dass der kli­ma­be­ding­te Wald­um­bau rasch vor­an­ge­hen muss. Die Rah­men­be­din­gun­gen in der wald­bau­li­chen För­de­rung sind sehr gut. Die För­der-Sät­ze für die Arbeit der Wald­be­sit­ze­rin­nen und Wald­be­sit­zer war noch nie so hoch wie jetzt.

Der Behör­den­lei­ter bedankt sich aus­drück­lich bei dem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten für die tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung in Mün­chen. Dadurch konn­te ein naht­lo­ser Über­gang zwi­schen den frei­wer­den­den Stel­len geschaf­fen werden.

Die bei­den Bür­ger­mei­ster sind von einer künf­tig guten Zusam­men­ar­beit mit den Revier­lei­tern überzeugt.

Zur Per­son Jörg Dettloff:

Der 59jährige war an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen in Unter­fran­ken als För­ster tätig. 2007 wech­sel­te er an das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg, im Jahr 2015 ging er zurück nach Unter­fran­ken an das Amt in Bad Neu­stadt an der Saale.

Ab Anfang April wur­de ihm die Lei­tung des Reviers Pretz­feld über­tra­gen, von dem aus er jetzt an das Forst­re­vier Scheß­litz wech­sel­te. Es liegt wesent­lich näher zu sei­nem jet­zi­gen Wohnort.

Jörg Dett­loff gilt als sehr ver­sier­ter Forst­be­am­ter mit reich­lich Erfah­rung in der Bera­tung der Wald­be­sit­ze­rin­nen und Wald­be­sit­zer und der Forst­li­chen Zusammenschlüsse.

Zur Per­son Yan­nik Heller:

Yan­nik Hel­ler ist 26 Jah­re jung. Der gebür­ti­ge Unter­fran­ke wuchs in Kit­zin­gen auf und ver­brach­te dort auch sei­ne Schul­zeit, die er am Gym­na­si­um mit dem Abitur beendete.

Bevor er mit dem Stu­di­um der Forst­wirt­schaft 2014 in Wei­hen­ste­phan begann, absol­vier­te er ein Prak­ti­kum in der öko­lo­gi­schen Land­wirt­schaft in Kana­da. Die Anwär­ter­zeit führ­te den jun­gen För­ster nach Bad Kis­sin­gen, Schlier­see, Forst­schu­le Lohr am Main und an das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Kitzingen.

Yan­nik Hel­ler enga­giert sich seit sei­ner Jugend­zeit bei den Pfad­fin­dern und ist seit eini­gen Jah­ren in der Jugend­ar­beit tätig.

Sei­ne Hob­bies sind Klet­tern, Rad­fah­ren, Kanu­fah­ren und Jagen. Er macht aber auch ger­ne Musik mit sei­ner Gitarre.