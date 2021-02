Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 24. Febru­ar, um 15 Uhr, zu sei­ner näch­sten Sit­zung zusam­men. Sie fin­det auf­grund der in der Coro­na-Pan­de­mie gel­ten­den Abstands­re­geln im Atri­um in der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt und wird als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem die Ver­ab­schie­dung des Haus­halts­plans 2021. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Finanz­re­fe­rent Micha­el Ruben­bau­er wer­den über den aktu­el­len Sach­stand nach Abschluss der Haus­halts­be­ra­tun­gen infor­mie­ren, anschlie­ßend äußern sich die Stadt­rats­frak­tio­nen und –grup­pie­run­gen zum Etat. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht das Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren für ein urba­nes Quar­tier auf dem Post-Are­al sowie ein Antrag der AfD-Stadt­rats­grup­pie­rung auf Kür­zung der Auf­wands­ent­schä­di­gun­gen für ehren­amt­li­che Stadt­rats­mit­glie­der. Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.