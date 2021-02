Bay­reuth. Zu der Bekannt­ga­be der neu in das Bundesförderprogramm„Sprach-Kitas: Weil Spra­che der Schlüs­sel zur Welt ist“ auf­ge­nom­me­nen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung im Wahl­kreis Bay­reuth erklärt die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Obfrau der CDU/C­SU-Bun­des­tags­frak­ti­on im Fami­li­en­aus­schuss Dr. Sil­ke Lau­nert: „Tol­le­Neu­ig­kei­ten für die KiTa Pfif­fi­kus in Gefrees: Sie erhält För­der­gel­der inHö­he von 43.751,00 Euro aus dem Bun­des­pro­gramm „Sprach-Kitas: Weil Spra­che der Schlüs­sel zur Welt ist“. Seit Anfang 2016 för­dert der Bund mit dem­Pro­gramm die all­tags­in­te­grier­te sprach­li­che Bil­dung in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen. Ziel ist es, eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bil­dung und Betreu­ung bereits im frü­hen Kin­des­al­ter sicher­zu­stel­len. Unzwei­fel­haft beein­flus­sen­sprach­li­che Kom­pe­ten­zen den wei­te­ren Bil­dungs­weg sowie das spä­te­re Berufs­le­ben ganz mas­siv. Mit­hil­fe des Bun­des­pro­gramms wol­len wir für mehr Bil­dungs­ge­rech­tig­keit sor­gen und so vie­len Kin­dern wie mög­lich den Weg für eine erfolg­rei­che Bildungslaufbahnebnen.“