Erfolg­rei­cher Auf­ruf von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: Trotz Coro­na gro­ße Unter­stüt­zung aus der Bürgerschaft

Eine stol­ze Sum­me von 10.380 Euro ist beim Weih­nachts­spen­den­auf­ruf von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke für den För­der­ver­ein Kufa – Inklu­si­on durch Kul­tur e.V. und Cha­peau Claque e.V. gesam­melt wor­den. Jedes Jahr bit­tet der OB dar­um, auf per­sön­li­che Geschen­ke zu ver­zich­ten und statt­des­sen aus­ge­wähl­te Pro­jek­te zu unter­stüt­zen. „Der Kin­der- und Jugend­be­reich hat auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie in 2020 stark gelit­ten“, beton­te Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner bei der sym­bo­li­schen Scheck­über­ga­be im Rat­haus. Über­haupt sei im ver­gan­ge­nen Jahr vie­les nicht so gelau­fen wie geplant – umso erfreu­li­cher zeig­te sich Metz­ner, „dass es uns in die­sem Aus­nah­me­jahr gelun­gen ist, auf ande­re Art und Wei­se Gel­der für zwei tol­le Kul­tur­pro­jek­te zu generieren.“

Ins­ge­samt 5.347 Euro kamen für das Kin­der- und Jugend­thea­ter Cha­peau Claque e.V. zusam­men. Der Ver­ein arbei­tet als aner­kann­ter Trä­ger der Kin­der- und Jugend­hil­fe im Bereich der kul­tu­rel­len Kin­der- und Jugend­bil­dung. In Koope­ra­ti­on mit Städ­ten, Gemein­den, Behör­den und sozia­len Ein­rich­tun­gen wer­den jähr­lich 500 Pro­jek­te und Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen durch­ge­führt. Micha­el Feul­ner, 1. Vor­stand des Ver­eins, freu­te sich über den Geld­se­gen, „der für die Fort­set­zung unse­rer erfolg­rei­chen Arbeit gera­de in Coro­na-Zei­ten beson­ders wich­tig ist.“

Und auch der Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins Kufa „Inklu­si­on durch Kul­tur e.V.“, Dr. Gün­ther Denz­ler, konn­te sich über eine beacht­li­che Sum­me freu­en: 5.033 Euro spen­de­ten die Bürger:innen für das Ate­lier Lebens­kunst in der Kul­tur­fa­brik „KUFA-Kul­tur für Alle“. Die Ein­rich­tung bie­tet Kin­dern, Jugend­li­chen, Erwach­se­nen und Senio­ren mit Behin­de­rung mit Behin­de­rung Kur­se zu Malen, Zeich­nen sowie bild­ne­ri­schen Gestal­ten an. „Von den Künst­le­rin­nen und Künst­lern mit Behin­de­rung ent­ste­hen Wer­ke mit enor­mer schöp­fe­ri­scher Ener­gie, gro­ßer Spon­ta­ni­tät und einer unglaub­li­chen Aus­strah­lungs­kraft“, so Denzler.

„Wir wer­den alles tun, damit sowohl das Kin­der- und Jugend­thea­ter Cha­peau Claque als auch das Ate­lier Lebens­kunst in der Kul­tur­fa­brik wei­ter­hin in der Kin­der- und Jugend­ar­beit tätig sein kön­nen. Gera­de in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten ist das enorm wich­tig“, betont Bam­bergs drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner.