Frank-Wal­ter Stein­mei­er spricht am Don­ners­tag mit Zil­li Wag­ner über Corona-Impfkampagne

In einem Regio­nal­ge­spräch über die Impf­kam­pa­gne gegen Coro­na kommt Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er am Don­ners­tag, 25. Febru­ar um 11.00 Uhr mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus Bay­ern zusam­men, die in der Pan­de­mie beson­ders gefor­dert sind. Per Video­schal­te spricht er mit dem ärzt­li­chen Lei­ter des Impf­zen­trums Fürth, der medi­zi­ni­schen Direk­to­rin am Kli­ni­kum Wei­den, die am Auf­bau eines Impf­zen­trums mit­ge­wirkt hat, sowie einer Alten­pfle­ge­rin beim Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund Forch­heim und einem Kran­ken­pfle­ger in einer Tages­kli­nik in München-Schwabing.

Mit dem Regio­nal­ge­spräch knüpft der Bun­des­prä­si­dent an sei­nen Aus­tausch mit in der Pan­de­mie beson­ders Enga­gier­ten an. Im ver­gan­ge­nen Herbst hat­te er dazu Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Dres­den, Mün­ster, im Land­kreis Baut­zen und in Nürn­berg getrof­fen. Auf­grund der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men setz­te er die Gesprä­che anschlie­ßend per Video­schal­te fort und sprach mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus der Regi­on Bonn und aus Sachsen.