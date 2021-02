Stadt­rat Pro­fes­sor Dr. Wal­ter Wag­ner, Fach­arzt i. R. für Chir­ur­gie und spe­zi­el­le Unfall­chir­ur­gie, Gefäß­chir­ur­gie, phy­si­ka­li­sche The­ra­pie, Not­fall­me­di­zin und Sport­me­di­zin, fei­ert am Diens­tag, 2. März, sei­nen 70. Geburts­tag. Wag­ner gehört dem Stadt­rat seit Mai 2014 an und ist Mit­glied der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on. Sei­ne Frak­ti­on ver­tritt er im Per­so­nal- und im Sozi­al­aus­schuss, in der Sport- und in der Uni­ver­si­täts­kom­mis­si­on sowie in der Ver­bands­ver­samm­lung des Kran­ken­haus­zweck­ver­ban­des Bayreuth.