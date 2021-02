Alex­an­dra Stamm­ber­ger ist seit August 2020 neue Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin und Geschäfts­füh­re­rin des Kreis­ju­gend­rings Lich­ten­fels – Was ihr wich­tig ist.… LICH­TEN­FELS (22.02.2021).…

Mot­to: “Hei­mat ist: 1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Bay­ern” Die Aka­de­mie für Neue Medi­en und Radio Plas­sen­burg bekom­men auch heuer…

Erster Ein­blick in die Tour bei der Online-Vor­stel­lung am 6. März 2021 Ein neu­er, kosten­lo­ser Audio­gui­de prä­sen­tiert die Erlan­ger Stadtgeschichte…

Erlan­ge­rin­nen in Bewe­gung: neue Audio­gui­de-Tour über die Erlan­ger Frau­en­geschich­te

Anmel­de­start heu­te am 17. Febru­ar 2021 – Viel­fäl­ti­ges Kurs­an­ge­bot für alle Fäl­le Wir sind bereits sehr gespannt, was der Sommer…

So unwirt­lich sich der Win­ter momen­tan mit sei­ner extre­men Käl­te zeigt, soviel Zau­ber legt er in die­sen Tagen mit Schnee…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 17. Febru­ar 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…