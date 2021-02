Bam­berg: 34-Jäh­ri­ger greift Frau an und ver­letzt sie – Zeu­gen gesucht BAM­BERG. Ver­let­zun­gen füg­te ein aggres­si­ver 34-Jäh­ri­ger am Frei­tag­abend einer Frau in der Innen­stadt zu und zer­stör­te ihr Han­dy. Die Kriminalpolizei…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 20.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt – Fehl­an­zei­ge – Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land Gestürz­ter E‑Mountainbiker im Wald Bucken­hof – Ein 67 jäh­ri­ger Ecken­ta­ler war mit seinem…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 19.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt Laser­at­tacke auf Ver­kehrs­teil­neh­mer Am Don­ners­tag um kurz nach 22 Uhr wur­de die Erlan­ger Poli­zei über einen Laser­an­griff in…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 18.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt – Fehl­an­zei­ge – Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land Betrun­ken von der Stra­ße abge­kom­men Herolds­berg – Am Mitt­woch­abend, den 17.02.2021, meldete…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 17.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt Arzt mit Scher­be ver­letzt Am Diens­tag gegen 11.30 Uhr wur­de in einer Kli­nik im Stadt­we­sten ein Arzt von…

Straf­ver­fah­ren am Land­ge­richt Bam­berg in der 7. und 8. Kalen­der­wo­che 2021 I. In der 7. Kalen­der­wo­che 2021 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt: Das Straf­ver­fah­ren gegen den…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 16.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt Schlä­ge im Super­markt Am Mon­tag­abend gegen 18.15 Uhr kam es in einem Dis­coun­ter Am Anger zu einer körperlichen…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 15.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt Mann raste­te in der Woh­nung sei­ner Groß­mutter aus Ein 34-jäh­ri­ger Mann raste­te am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Woh­nung seiner…

Poli­zei­be­richt Land­kreis ERH vom 14.02.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt – Fehl­an­zei­ge – Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Land Andrang und Rodel­un­fäl­le Kalch­reuth – Son­nen­schein und Schnee lock­ten am Samstag,…