Buben­reuth – Mit ihrem Antrag wol­len die Grü­nen hohe finan­zi­el­le Anrei­ze für mehr Kli­ma­schutz in Pri­vat­haus­hal­ten schaf­fen. Die För­de­run­gen zielen…

Nach Wochen des Distanz­un­ter­richts sol­len ab kom­men­den Mon­tag Schü­le­rin­nen und Schü­ler in die Schu­len zurück­keh­ren. Des­we­gen bie­ten die Stadt­wer­ke Bayreuth…

Bay­reu­ther Stadt­wer­ke bie­ten ab 22. Febru­ar wie­der Schü­ler­ver­kehr an

Bay­erns Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber hat heu­te der Hof­mann GmbH in Grä­fen­berg (Land­kreis Forch­heim) die Teil­nah­meur­kun­de für den Umwelt- und Klimapakt…

Adels­dorf (ah) – In Adels­dorf will sich die CSU-Frak­ti­on soli­da­risch mit den­je­ni­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zei­gen, die auf Grund von…

Volks­bank Forch­heim spen­det 3000€ an den För­der­ver­ein des Kli­ni­kums Forch­heim

Forch­heim: Orgel­ves­per in Ver­klä­rung Chri­sti am 21. Febru­ar

Am Sonn­tag, 21. Febru­ar, fin­det um 17 Uhr eine Orgel­ves­per in unse­rer Kir­che statt. An der neu reno­vier­ten Sandt­ner Orgel…