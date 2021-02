Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Gestürz­ter E‑Mountainbiker im Wald

Bucken­hof – Ein 67 jäh­ri­ger Ecken­ta­ler war mit sei­nem E‑Mountainbike im Sebal­der Forst unter­wegs. Als er von dem Wald­weg „Fünf Föh­ren­li­nie“ nach rechts in den Ver­bin­dungs­weg zur „Ohr­wasch­l­brücke“ ein­bog, kam er nach ein paar Metern mit sei­nem E‑Bike ins Strau­cheln. Der Rad­fah­rer kipp­te nach rechts um und stürz­te in den dor­ti­gen Gra­ben wo er mit dem Kopf auf­schlug. Er trug kei­nen Fahr­rad­helm. Der E‑Biker hat­te Glück, konn­te selb­stän­dig auf­ste­hen und den Ret­tungs­dienst alar­mie­ren. Da der Rad­fah­rer nicht wuss­te wo er war muss­ten von der Ein­satz­zen­tra­le die Koor­di­na­ten fest­ge­stellt wer­den. Die Beam­ten in der Ein­satz­zen­tra­le konn­ten dann die Ret­tungs­kräf­te und die Poli­zei zur Unglücks­stel­le lot­sen. Der 67 jäh­ri­ge wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Am E‑Bike ist kein Scha­den entstanden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Utten­reuth: Am 19.02.21 kam es zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht auf dem Park­platz eines Geträn­ke­mark­tes. Eine 81-jäh­ri­ge Utten­reu­the­rin fuhr mit ihrem Pkw rück­wärts aus einer Park­lücke. Zeit­gleich fuhr eine 63-jäh­ri­ge Frau aus Eggols­heim mit ihrem Pkw rück­wärts aus einer Park­lücke. Bei­de Pkw tra­fen sich an den Stoß­stan­gen hin­ten. Die 81-jäh­ri­ge fuhr aber ohne sich um den Scha­den zu küm­mern ein­fach wei­ter. Ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge beob­ach­te­te den Unfall, merk­te sich das Kenn­zei­chen des weg­fah­ren­den Pkw, und teil­te es der 63-jäh­ri­gen Fah­re­rin des ande­ren Pkw mit. So konn­te die ande­re Fah­re­rin schnell ermit­telt wer­den. Die­se gab an nichts bemerkt zu haben. An bei­den Pkw ent­stand jeweils Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Wäh­rend des Tan­kens Han­dy aus Pkw entwendet

Her­zo­gen­au­rach – Am Don­ners­tag­mit­tag befand sich ein 48-jäh­ri­ger Nürn­ber­ger im Shop einer Tank­stel­le in der Ohm­stra­ße. Wäh­rend­des­sen ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Mobil­te­le­fon und den Per­so­nal­aus­weis des Geschä­dig­ten aus des­sen auf dem Tank­stel­len­ge­län­de ste­hen­den unver­sperr­ten Pkw. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 400.- €. Die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich des Täters wur­den eingeleitet.

Zeu­gen­su­che nach Verkehrsunfallflucht

Her­zo­gen­au­rach – Eine 40-Jäh­ri­ge park­te ihren Pkw, einen grau­en VW Pas­sat, am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Ohm­stra­ße. Zwi­schen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer den gepark­ten Pkw der Geschä­dig­ten, indem er die­sen auf der Bei­fah­rer­sei­te tou­chier­te. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfallört­lich­keit. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang oder zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09132/78090).

Ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung endet in Körperverletzung

Wei­sen­dorf – Am Frei­tag­abend befan­den sich zwei Jugend­li­che im Alter von 14 und 18 Jah­ren gegen 23:30 Uhr in der Haupt­stra­ße in Wei­sen­dorf, als die 14-Jäh­ri­ge unver­mit­telt von den bei­den eben­falls anwe­sen­den 35- und 44-jäh­ri­gen Beschul­dig­ten belei­digt wur­de. Die Auf­for­de­rung der 14-Jäh­ri­gen, das zu unter­las­sen und der Ver­such ihres 18-jäh­ri­gen Beglei­ters, ihr zu Hil­fe zu kom­men, ende­ten dar­in, dass die bei­den Män­ner den Jugend­li­chen zu Boden stie­ßen und kör­per­lich attackier­ten. Der Geschä­dig­te wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Es wur­den Straf­ver­fah­ren auf Grund der Ver­ge­hen der Belei­di­gung und der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung gegen die Täter ein­ge­lei­tet. Im Rah­men der Anzei­gen­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass die­se unter Alko­hol­ein­fluss standen.