#auf­bal­din­bay­reuth – gro­ße Foto­kam­pa­gne mit Gewinn­spiel – als Haupt­preis war­tet ein Wochen­en­de im 4‑Ster­ne-Hotel

Wäh­rend die Coro­na-Pan­de­mie den Tou­ris­mus nun schon zum zwei­ten Mal kom­plett zum Erlie­gen gebracht hat, erin­nert man sich um so lie­ber und dank­ba­rer an den letz­ten Aus­flug oder Urlaub in Bay­reuth – oder bes­ser noch, freut sich umso inten­si­ver bereits auf den näch­sten Auf­ent­halt in der Wag­ner­stadt. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) sieht zweck­op­ti­mi­stisch nach vor­ne und ermög­licht ihren Gästen, eine der schön­sten Kul­tur­städ­te Deutsch­lands und ihr reiz­vol­les Umland – das immer­grü­ne, geheim­nis­vol­le Fich­tel­ge­bir­ge und die roman­ti­sche Frän­ki­sche Schweiz mit ihren Bur­gen, Fel­sen und Tälern – zumin­dest vir­tu­ell zu erleben.

Die BMTG ruft unter dem Hash­tag #auf­bal­din­bay­reuth dazu auf, die schönsten2 Urlaubs­bil­der aus Bay­reuth und sei­nen Feri­en­land­schaf­ten zu tei­len. Sie sol­len zusätz­lich moti­vie­ren, Bay­reuth dem­nächst nicht nur vir­tu­ell, son­dern auch per­sön­lich zu besuchen.

Ziel der Kam­pa­gne #auf­bal­din­bay­reuth ist es, schö­ne, authen­ti­sche, ein­zig­ar­ti­ge und inspi­rie­ren­de Bil­der zu sam­meln, die die Rei­ze der Stadt, ihrer Kul­tur und Natur sowie ihrer Regi­on zu jeder Jah­res­zeit wider­spie­geln. Da tou­ri­sti­sche Dienst­lei­ster aus Gastro­no­mie und Hotel­le­rie für die Gäste die erste Anlauf­stel­le sind, wer­den die­se in die Kam­pa­gne integriert.

Sie spre­chen ihre (Stamm-) Gäste direkt auf die Foto­kam­pa­gne an, damit sie gemein­sa­me Momen­te der letz­ten Besu­che tei­len. Als Zei­chen des Zusam­men­halts erhal­ten die teil­neh­men­den Anbie­ter T‑Shirts mit dem gemein­sa­men Mot­to: #auf­bal­din­bay­reuth.

Doch #auf­bal­din­bay­reuth ist mehr als eine Platt­form für schö­ne Fotos: um mehr ehe­ma­li­ge Gäste für eine Teil­nah­me zu moti­vie­ren, gestal­tet die BMTG die Kam­pa­gne als Wettbewerb.

Bay­reuth-Besu­cher wer­den über die Web­site bay​reuth​-tou​ris​mus​.de, über die sozia­len Medi­en und die tou­ri­sti­schen Dienst­lei­ster auf­ge­for­dert, ihr Lieb­lings­bild vom letz­ten Bay­reuth-Auf­ent­halt ein­zu­schicken und die­ses mit einer pas­sen­den und krea­ti­ven Über­schrift zu ver­se­hen. Eine kur­ze Erklä­rung, was es mit dem Bild auf sich hat, macht die Teil­nah­me kom­plett. Eine aus­ge­wähl­te Jury wird dann aus allen Fotos die zehn besten Bil­der aus­wäh­len und die Fan­Com­mu­ni­ty bei Face­book und Insta­gram ent­schei­den las­sen, wel­che drei Bil­der davon das Zeug dazu haben einen Preis zu gewinnen.

Neben dem Haupt­ge­winn, ein Wochen­en­de im 4–3 Ster­ne-Hotel für zwei Per­so­nen, war­ten zwei Tickets für die „Bier­tour“ und zwei Tickets für einen geführ­ten Stadt­rund­gang nach Wahl auf die Gewinner.

Mit dem Ein­ver­ständ­nis der Teil­neh­men­den wer­den sämt­li­che Fotos nach Been­di­gung des Wett­be­werbs Teil einer Aus­stel­lung nicht nur im Netz, son­dern auch in der Bay­reu­ther Innen­stadt, so dass Gäste und Ein­hei­mi­sche die Mög­lich­keit haben, die schön­sten Auf­nah­men aus Bay­reuth und der Regi­on auch vor Ort zu erleben.

Alle, die ihr Lieb­lings­bild zei­gen möch­ten, fin­den wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Teil­nah­me­be­din­gun­gen unter: www​.bay​reuth​tou​ris​mus​.de/​f​o​t​o​-​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​a​u​f​b​a​l​d​i​n​b​a​y​r​e​u​th/ Fra­gen beant­wor­tet die Tou­rist Infor­ma­ti­on Bay­reuth unter der Tel. Nr. 0921 885763 oder AufBald.​inBayreuth@​bayreuth-​tourismus.​de