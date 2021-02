Ver­an­stal­ter ist die Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie am Feu­er­stein, geför­dert durch die Öko­mo­dell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz.

Die­ser inter­ak­ti­ve Online-Vor­trag von Prak­ti­kern für Prak­ti­ker ist gedacht für Köchin­nen und Köche, Cate­rer, Küchen­lei­tun­gen und Küchen­mit­ar­bei­ter, Aus­ga­be­per­so­nal und wei­te­re inter­es­sier­te Per­so­nen. Der Focus des Work­shops liegt auf der Fra­ge: Wie kön­nen Bio- Pro­duk­te in das Ver­pfle­gungs­an­ge­bot in Ein­rich­tun­gen – auch bei knap­pen Bud­gets – inte­griert wer­den? In der Ver­an­stal­tung wird Chri­sti­na Mark, Betriebs­lei­te­rin für Ernäh­rung und Ver­sor­gungs­ma­nage­ment an der Öko­lo­gi­schen Land­aka­de­mie Feu­er­stein, kon­kre­te Wege ver­an­schau­li­chen, wie mehr Bio in Gemein­schafts-Küchen gelin­gen kann. Wege zur Umstel­lung auf Bio wer­den auf­ge­zeigt. Im Rah­men einer Bio­land-Part­ner­schaft kocht Frau Mark mit ihrem Team auf dem Feu­er­stein ca. 500 Mahl­zei­ten pro Monat in rei­ner Bio-Qua­li­tät. Sie wird hilf­rei­che Tipps und Tricks rund um die The­men Ein­kauf, Kal­ku­la­ti­on, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Spei­se­plan­ge­stal­tung geben. Zudem wird im Vor­trag auf die Beson­der­hei­ten und Her­aus­for­de­run­gen im Küchen­ma­nage­ment ein­ge­gan­gen und krea­ti­ve Lösungs­an­sät­ze auf­ge­zeigt. Kon­tak­te zu regio­na­len Erzeu­gern wer­den vermittelt.

Anmel­dung per E‑Mail unter:

zentrale@​klvhs-​feuerstein.​de

Wei­te­re Infos unter

Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie Feuerstein/​KLVHS, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder 736350