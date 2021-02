Tewa Bar­no­sa ist die Preis­trä­ge­rin des Iwa­le­wa Art Awards 2021. Die Aus­zeich­nung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wird an auf­stre­ben­de Künst­le­rin­nen und Künst­ler des afri­ka­ni­schen Kon­ti­nents ver­ge­ben. Der Iwa­le­wa Art Award erfährt auch des­halb beson­de­re Beach­tung, weil eta­blier­te Künstler_​innen und Kurator_​innen Afri­kas die Nomi­nier­ten / Nomi­nees für die Aus­zeich­nung vor­schla­gen. Bar­no­sa ist die vier­te Künst­le­rin, die mit dem Award aus­ge­zeich­net wird. Bei der ersten Aus­schrei­bung 2015 ging der Preis an den ango­la­ni­schen Künst­ler Délio Jas­se und 2017 an die in Johan­nes­burg ansäs­si­ge Kit­so Lynn Lel­liott. 2019 wur­de der Award an Stacey Gil­li­an Abe verliehen.

Das Iwa­le­wa­haus unter­stützt mit dem Award die jun­ge Kunst­sze­ne Afri­kas und festigt gleich­zei­tig das eige­ne inter­na­tio­na­le Renom­mee als ein­zig­ar­ti­ger Raum der Aus­ein­an­der­set­zung mit vor allem afri­ka­ni­scher zeit­ge­nös­si­scher Kunst in Theo­rie und Pra­xis. Der Iwa­le­wa Art Award, der als Koope­ra­ti­on vom Inter­na­tio­nal Office und dem Iwa­le­wa­haus der Uni­ver­si­tät getra­gen wird, ist ver­bun­den mit einer Künstler_​innenresidenz am Iwa­le­wa­haus. Tewa Bar­no­sas Wer­ke wer­den in einer Aus­stel­lung zu sehen sein und als Edi­ti­on produziert.

Im Herbst 2021 wird der Iwa­le­wa Art Award übergeben.

Tewa Bar­no­sa (geb. 1998) ist eine liby­sche Künst­le­rin und Kul­tur­ma­na­ge­rin. Sie ist in Tri­po­lis gebo­ren und auf­ge­wach­sen und lebt der­zeit in Ber­lin. In ihrem künst­le­ri­schen Werk beschäf­tigt sie sich mit Defi­ni­tio­nen von Iden­ti­tät und Zuge­hö­rig­keit, Nar­ra­ti­ven und Zukünf­ten von Spra­che, schrift­li­chem, münd­li­chem und kol­lek­ti­vem Gedächt­nis im sozia­len und poli­ti­schen Kon­text Liby­ens und Nordafrikas.

Das Iwa­le­wa­haus ist Teil der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und wid­met sich der zeit­ge­nös­si­schen Kunst­wer­ke bil­den­der und popu­lä­rer Kunst aus Afri­ka, der afri­ka­ni­schen Dia­spo­ra, Asi­ens und des pazi­fi­schen Raums. Über 12.000 Kunst­wer­ke zählt die Samm­lung des Iwa­le­wa­haus. Es ist die größ­te Samm­lung moder­ner und zeit­ge­nös­si­scher afri­ka­ni­scher Kunst in Euro­pa. Auf 2.300m² (Büro­räu­me sowie Aus­stel­lungs- und Archiv­flä­chen), fin­den Aus­stel­lun­gen, Vor­trä­ge, Fil­me, Kon­fe­ren­zen, Par­tys, Künstler_​innengespräche, Künsterl_​innenresidenzen und Work­shops statt.

Wört­lich über­setzt bedeu­tet Iwa­le­wa „Cha­rak­ter ist Schön­heit“. Iwa­le­wa ist ein Sprich­wort aus dem Yoru­ba, das von einer der drei gro­ßen kul­tu­rel­len Grup­pen im Süd­we­sten Nige­ri­as gespro­chen wird.

Die Namens­ge­bung des Hau­ses geht auf sei­nen Grün­dungs­lei­ter Ulli Bei­er zurück.