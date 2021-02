Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben: Bay­reu­ther GRÜ­NE set­zen sich für bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge und in sozia­len Beru­fen ein

Die Bay­reu­ther Grü­nen set­zen sich für bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen und die Wert­schät­zung von Pfleger*innen, Erzieher*innen und Fach­kräf­ten in sozia­len Ein­rich­tun­gen ein. Mit ihrer Teil­nah­me an der Akti­on #InZu­kunft­Ge­recht der Par­tei­vor­sit­zen­den der baye­ri­schen Grü­nen, Eva Let­ten­bau­er, erneu­ern sie ihre For­de­run­gen nach mehr Per­so­nal, einem ver­bind­li­chen Tarif­lohn mit festen Zuschlä­gen, gere­gel­ten Arbeits­zei­ten, einer kosten­lo­sen Aus­bil­dung und mehr Mög­lich­kei­ten zur Wei­ter­bil­dung. Dafür häng­ten die Grü­nen fik­ti­ve Stel­len­an­zei­gen in Bay­reuth aus, um zu zei­gen, wel­che Arbeits­be­din­gun­gen Men­schen in sozia­len Beru­fen tat­säch­lich ver­dient hätten.

„Wir Grü­ne set­zen uns für ech­te Wert­schät­zung ein, die bei unse­ren Fach­kräf­ten vor Ort im Kli­ni­kum, den Pfle­ge­hei­men und Kin­der­gär­ten ankommt“, sagt Ulf Bode­ri­us, Vor­sit­zen­der der Grü­nen Bay­reuth. Ein guter Per­so­nal­schlüs­sel sei der rich­ti­ge Weg, um die chro­ni­sche Unter­be­set­zung in den Ein­rich­tun­gen zu über­win­den und so end­lich wie­der mehr Zeit für die Betreu­ung und Pfle­ge zu ermög­li­chen, so Bode­ri­us. „Die Coro­na-Pan­de­mie hat die Lage der Men­schen, die tag­täg­lich in unse­ren Alten­hei­men, Kran­ken­häu­sern und Kin­der­gär­ten arbei­ten, noch ein­mal ver­schärft. Bei­fall klat­schen ist ein sym­bo­li­scher Dank. Die gön­ner­haf­ten Bonus­zah­lun­gen der CSU-/CDU-geführ­ten Staats- und Bun­des­re­gie­rung sind alles ande­re als eine Dau­er­lö­sung“, sagt Sabri­na Lon­ge­queue-Rop­pel, Co-Vor­sit­zen­de des Kreis­ver­bands. Sie betont, wie wich­tig lang­fri­sti­ge Ver­bes­se­run­gen sei­en, auch um mehr Men­schen für die Aus­bil­dung in den Gesund­heits- und Sozi­al­be­ru­fen zu gewinnen.

Die Bay­reu­ther Grü­nen knüp­fen damit an die For­de­run­gen ihrer Lan­des­par­tei an. So macht sich Par­tei­vor­sit­zen­de Eva Let­ten­bau­er aktu­ell dafür stark, dass Pfle­ge­kräf­te in Bay­ern durch die Ein­füh­rung einer baye­ri­schen Pfle­ge­kam­mer eine star­ke Stim­me bekommen.