Das Jahr 2020 war auch für den Bezirk Ober­fran­ken kein gewöhn­li­ches Jahr. Mit aus­führ­li­chen Berich­ten über beson­de­re Ereig­nis­se und Tätig­keits­schwer­punk­te infor­miert der Bezirk nun in sei­nem 84-sei­ti­gen Jah­res­be­richt, der ab sofort online unter www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​m​a​t​e​r​ial ein­seh­bar und kosten­los bestell­bar ist.

„Hin­ter uns liegt ein Jahr, wel­ches von Ver­än­de­run­gen geprägt war. Trotz der Unge­wiss­heit und den Ein­schrän­kun­gen im Jahr 2020 kön­nen wir dank­bar auf das zurück­blicken, was gelei­stet wer­den konn­te. Vie­le wich­ti­ge Pro­jek­te wur­den gut vor­an­ge­bracht, wie zum Bei­spiel die Eröff­nung des Inte­rims­ge­bäu­des der Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie und ‑psy­cho­the­ra­pie auf dem Gelän­de des Bezirks­kran­ken­hau­ses Bay­reuth“, resü­miert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Wei­te­re Mei­len­stei­ne waren unter ande­rem der Bezug des neu­en Ver­wal­tungs­ge­bäu­des an der Cot­ten­ba­cher Stra­ße in Bay­reuth und das 40-jäh­ri­ge Jubi­lä­um der Lehr­an­stalt für Fische­rei. Für alle Betrof­fe­nen ist es eine gute Nach­richt, dass der Kri­sen­dienst Ober­fran­ken ab 1. März an den Start geht. Er gewährt Men­schen in psy­chi­schen Not­la­gen schnell und ein­fach Hil­fe. Außer­dem rief der Bezirk zum ersten Mal einen Foto­wett­be­werb ins Leben, um auf die Schön­heit und Viel­fäl­tig­keit Ober­fran­kens auf­merk­sam zu machen.

Über die­se und ande­re inter­es­san­te Ereig­nis­se infor­miert der Jah­res­be­richt 2020, der über www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​m​a​t​e​r​ial kosten­frei bestellt wer­den kann.