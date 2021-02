Ein­wen­dungs­mög­lich­keit für Betrof­fe­ne jetzt bis zum 14. April

Die Frist zur Ein­sicht­nah­me in die Unter­la­gen zum Bahn­aus­bau durch Bam­berg wird um gut drei Wochen ver­län­gert. Das teilt die Regie­rung von Ober­fran­ken heu­te (19.02.2021) mit. Grund sind feh­ler­haf­te digi­ta­le Unter­la­gen. Die Frist endet nun erst am 31. März und nicht wie vor­ge­se­hen bereits am 8. März. Damit ver­schiebt sich auch die Ein­wen­dungs­frist für Betrof­fe­ne, die nun am 14. April endet und nicht am 22. März.

Wie die Regie­rung wei­ter erläu­tert, war statt der Unter­la­ge 11.1 „Erläu­te­rungs­be­richt zur Umwelt­ver­träg­lich­keits­stu­die“ unter 11.1 die Unter­la­ge 17.1 „Erläu­te­rungs­be­richt zur Ent­wäs­se­rung“ ent­hal­ten. Anfang kom­men­der Woche wird nach Aus­kunft der Regie­rung die rich­ti­ge Unter­la­ge 11.1 ein­ge­stellt sein.

Zu fin­den sind die Unter­la­gen unter www​.reg​-ofr​.de/​p​f​a22. Wer lie­ber einen „ana­lo­gen“ Blick in die 18 Ord­ner bevor­zugt, kann sich wei­ter­hin im Bau­re­fe­rat bei Pro­jekt­steue­rer Claus Rein­hardt unter Tel. 0951 87–1125/-1603, Mail: bahnausbau@​stadt.​bamberg.​de einen Ter­min geben lassen.

Bahn lädt zu Bür­ger­dia­log ein

Um Fra­gen zum Aus­bau und den Mög­lich­kei­ten zur Betei­li­gung zu beant­wor­ten, bie­tet die Deut­sche Bahn AG am Diens­tag, 23. Febru­ar 2021, ab 19 Uhr einen digi­ta­len Bür­ger­dia­log an. Eine Anmel­dung dazu ist nicht erfor­der­lich, online auf­ruf­bar ist der Bür­ger­dia­log unter www​.db​-bue​r​ger​dia​log​.de/​k​n​o​t​e​n​-​b​a​m​b​erg.

Zusätz­lich ste­hen am 1. und 3. März jeweils von 10–18 Uhr Mit­glie­der des Pro­jekt­teams der Bahn im Best Western Hotel in der Luit­pold­stra­ße 7 im per­sön­li­chen Gespräch zur Ver­fü­gung. Eine Anmel­dung zu 30 Minu­ten-Ter­mi­nen ist erfor­der­lich unter 0160 97404110.

Wei­te­re Infos:

www​.kno​ten​-bam​berg​.de

www​.stadt​.bam​berg​.de/​b​a​h​n​a​u​s​bau