7‑Ta­ges-Inzi­denz unter 100: Aus­gangs­sper­re im Land­kreis Bam­berg ab Sams­tag, 20. Febru­ar, 0 Uhr, aufgehoben

Kitas, Grund- und För­der­schu­len sowie wei­te­re Abschluss­klas­sen sowohl in der Stadt als auch im Land­kreis Bam­berg öff­nen wie geplant am Mon­tag, 22. Febru­ar. Für den Land­kreis Bam­berg ent­fällt auch die nächt­li­che Aus­gangs­sper­re ab Sams­tag, 20. Febru­ar, 0 Uhr. Die­se Ent­schei­dung konn­te die Koor­di­nie­rungs­grup­pe „Coro­na“ unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb am Frei­tag tref­fen, nach­dem der 7‑Ta­ges-Inzi­denz-Wert auch für den Land­kreis län­ger als sie­ben Tage unter der Mar­ke von 100 lag.

Bei 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­ten von 71,1 für die Stadt Bam­berg und 77,5 für den Land­kreis Bam­berg am Frei­tag, 19. Febru­ar, und einer der­zeit sta­bi­len Infek­ti­ons­la­ge rech­net der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg auch über das Wochen­en­de mit kei­nen sprung­haf­ten Ver­schlech­te­run­gen die­ser Wer­te. Des­halb kön­nen am Mon­tag, 22. Febru­ar, auch Kitas, Grund- und För­der­schu­len sowie wei­te­re Abschluss­klas­sen wie geplant öffnen.

Unbe­rührt vom Inzi­denz­wert sind die bereits seit 1. Febru­ar gel­ten­den Rege­lun­gen für den Prä­senz- und Wech­sel­un­ter­richt der Abschluss­klas­sen der Gym­na­si­en und der Berufs­schu­len mit zeit­na­hen Abschlüs­sen. Glei­ches gilt für die Fahr­schu­len, die ab 22. Febru­ar mit ent­spre­chen­den Schutz­maß­nah­men wie­der öff­nen dürfen.