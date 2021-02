Aller guten Din­ge sind drei: „Aus­ge­zeich­ne­te“ Ideenmühle

Bereits zum drit­ten Mal in Fol­ge besuch­te die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le die Wer­be­agen­tur Ideen­müh­le GmbH, um Geschäfts­füh­re­rin Sabi­ne Span­nagel und ihrem Team zum gewon­ne­nen Deut­schen Agen­tur­preis einen bun­ten Blu­men­strauß zu über­rei­chen. Eine lie­be Gewohn­heit sei es gewor­den, so Döl­le augen­zwin­kernd, dies­mal mit gebo­te­nem Abstand, all­jähr­lich den Erfolg der Damen um Sabi­ne Span­nagel zu fei­ern und im Rah­men einer klei­nen Stipp­vi­si­te vor Ort zu gratulieren.

Bereits in den bei­den Vor­jah­ren hat­ten die krea­ti­ven Köp­fe des Ecken­ta­ler Unter­neh­mens für ihren Fit­ness Report von FIT STAR den Deut­schen Agen­tur­preis 2018 ergat­tert; im Fol­ge­jahr 2019 wur­den sie für das CI der Mar­ke „Frän­ki­sche Schweiz“ ausgezeichnet.

In 2020 sieg­reich mit Bil­dungs­be­richt der IHK Nürnberg

Für die IHK Nürn­berg für Mit­tel­fran­ken wur­de nun erneut preis­ge­krönt ein Bericht rund um das The­ma Berufs­bil­dung gestal­tet: “Als Mit­tel­fran­ken war uns das natür­lich eine beson­de­re Ehre, die letzt­lich zu einem ganz beson­de­ren Bil­dungs­be­richt geführt hat”, so Sabi­ne Spannagel.

Der Bericht besteht aus einem Haupt­be­richt und einem Ein­le­ger, wel­cher Zah­len, Daten und Fak­ten beinhal­tet. So kann der Haupt­be­richt über vie­le Jah­re genutzt wer­den, wäh­rend der Ein­le­ger mit den über­sicht­lich auf­be­rei­te­ten Gra­fi­ken jähr­lich aktua­li­siert wer­den kann.

Die Zei­chen ste­hen auf Expansion

Man wol­le ger­ne aus­ge­las­sen mit­ein­an­der fei­ern, sobald es wie­der mög­lich sei, so Span­nagel, die dank­bar sei, mit ihrem bestens moti­vier­ten Team auch in 2020 ein aus­ge­spro­chen erfolg­rei­ches Jahr auf den Weg gebracht zu haben. Man habe sogar jeman­den neu ein­ge­stellt und damit das Team für noch mehr krea­ti­ve Ideen für die Kun­den erweitert.

Inzwi­schen neh­men Pla­nun­gen für eine Nie­der­las­sung in Bay­reuth kon­kre­te For­men an, um mit die­ser logi­sti­schen Ent­schei­dung auch wei­te­re Geschäfts­fel­der zu eröff­nen und sozu­sa­gen am Puls der Kun­den vor Ort zu sein.

Hier gibt es wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Agen­tur: https://​ideen​mueh​le​.com.