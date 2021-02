Meh­re­re Ver­letz­te bei Brand in Mehr­fa­mi­li­en­haus in Tro­gen

TRO­GEN, LKR. HOF. Sie­ben Per­so­nen erlit­ten am frü­hen Diens­tag­mor­gen beim Brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Tro­gen Rauch­gas­ver­gif­tun­gen. Der Sach­scha­den beträgt…