Bam­ber­ger KiTas: Vor­aus­sicht­li­che Rück­kehr in den ein­ge­schränk­ten Regel­be­trieb ab 22. Febru­ar

Am Mitt­woch, 24. Febru­ar, kommt der Stadt­rat um 16.00 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Hegel­saal zusam­men. Auf der Tagesordnung…

Am 13. März kön­nen zukünf­ti­ge Schü­le­rin­nen, Schü­ler und Eltern die Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg bequem von zu Hau­se ken­nen­ler­nen. Von 10:00 bis…

Sprach- und Kulturmittler:innen unter­stüt­zen ab sofort auch die digi­ta­le Eltern­ar­beit an Grund- und Mit­tel­schu­len Der Distanz­un­ter­richt erschwert die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwischen…

Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und die Beset­zung ehren­amt­li­cher Funk­tio­nen sind im Land­kreis Bam­berg gut ver­an­kert. Egal ob in Sport­ver­ei­nen, Wohl­fahrts-ver­bän­den, Kir­chen, im…

Bam­ber­ger Land­wirt­schafts­schu­le bie­tet Aus­bil­dung in einem kri­sen­si­che­ren Beruf

Am 5. Okto­ber star­tet ein neu­es Seme­ster an der Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und…