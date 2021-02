Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 19.02.2021

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Laden­dieb­stahl BAM­BERG. Auf Kos­me­tik­ar­ti­kel für 255 Euro hat­te es am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine 17-Jäh­ri­ge in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der…