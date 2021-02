1.000 Kästen Bier in Hirschaid verloren

HIRSCHAID, LKR. BAM­BERG. Etwa 1.000 ver­lo­re­ne Kästen Bier, erheb­li­che Kosten sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren sind die Fol­gen einer man­gel­haf­ten Ladungs­si­che­rung am Frei­tag­mor­gen im Marktgebiet.

Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 61-Jäh­ri­ger mit sei­nem Sat­tel­zug die Indu­strie­stra­ße in Hirschaid. Im Ver­lauf einer Links­kur­ve fie­len auf­grund der unge­nü­gen­den Ladungs­si­che­rung von den ins­ge­samt über 1.400 gela­de­nen Kästen Bier etwa 1.000 Stück vom Auf­lie­ger nach rechts in den Grün­strei­fen. Eine Viel­zahl der Fla­schen zer­brach und der kost­ba­re Ger­sten­saft ergoss sich in den Grünstreifen.

Ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer kamen glück­li­cher­wei­se nicht zu Scha­den. Auf­grund der Auf­räum­ar­bei­ten muss­te die Indu­strie­stra­ße halb­sei­tig gesperrt wer­den. Die auf­neh­men­den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land schät­zen den ent­stan­de­nen Sach­scha­den auf etwa 25.000 Euro. Zudem lei­te­ten sie ein Buß­geld­ver­fah­ren gegen den Laster­fah­rer ein.