Ende Wald­pa­ra­dies – Was ist der Stei­ger­wald wert, wenn die­se statt­li­chen Buchen feh­len? So die Bot­schaft der Mit­glie­der des Ver­eins Natio­nal­park Stei­ger­wald. Geschockt von der Unzahl gefäll­ter Bäu­me tra­gen sie deren Stäm­me sym­bo­lisch zu Gra­be. Damit es real nicht so weit kommt, for­dert der Ver­ein umge­hend eine Mach­bar­keits­stu­die und ein Ende der mas­si­ven Fäl­lun­gen durch die BaySF.