Das Senio­ren­amt der Stadt gibt seit die­ser Woche an über 80-jäh­ri­ge Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Taxi-Gut­schei­ne für die Fahr­ten zum Coro­na-Impf­zen­trum aus. Der Stadt­rat hat­te zuvor beschlos­sen, im Haus­halt 2021 hier­für 125.000 Euro bereit­zu­stel­len. Die rund 4 700 Berech­tig­ten haben inzwi­schen ein Infor­ma­ti­ons­schrei­ben von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger erhal­ten. Das Ange­bot wird gut ange­nom­men, an den ersten bei­den Tagen haben sich bereits knapp 100 Inter­es­sier­te gemel­det und die Gut­schei­ne abge­ru­fen. Fra­gen zur Gut­schein­ak­ti­on beant­wor­tet das Senio­ren­amt tele­fo­nisch unter 0921 25–1619 oder per Mail seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.