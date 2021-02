Am Mitt­woch, 24. Febru­ar, kommt der Stadt­rat um 16.00 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Hegel­saal zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem ein Bericht zum aktu­el­len Stand der Covid-19-Pan­de­mie, die Ein­tei­lung der Wahl­be­zir­ke in der Stadt Bam­berg sowie die Umstel­lung der Mit­tags­be­treu­ung an der Grund­schu­le Bamberg-Gaustadt.

Am Don­ners­tag, 25. Febru­ar, befasst sich der Jugend­hil­fe­aus­schuss mit den Wech­seln der Mit­glied­schaf­ten im Aus­schuss, dem kom­mu­na­len Anteil am Bei­trags­satz in der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung sowie der Neu­aus­schrei­bung des Gesamt­kon­zep­tes Offe­ne Jugend­ar­beit und Auf­su­chen­de Jugendsozialarbeit/​Streetwork.

Der Ein­lass ist ab 15.30 Uhr mög­lich. Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on gibt es wei­ter­hin eine Beschrän­kung der Besu­cher­zah­len. Im Bereich der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le besteht die Pflicht zum Tra­gen einer FFF 2‑Maske.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.