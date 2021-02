Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen (Kitas) und in ein­ge­schränk­tem Umfang die Schu­len wer­den auf Grund­la­ge der aktu­el­len Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung am Mon­tag, 22. Febru­ar, wie­der geöff­net. Für Schü­ler der Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 4 an Grund­schu­len, der Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 4 der För­der­zen­tren ein­schließ­lich der Schul­vor­be­rei­ten­den Ein­rich­tun­gen sowie der wei­te­ren Jahr­gangs­stu­fen der För­der­zen­tren in den För­der­schwer­punk­ten emo­tio­na­le und sozia­le Ent­wick­lung, gei­sti­ge Ent­wick­lung, kör­per­li­che und moto­ri­sche Ent­wick­lung, Sehen und wei­te­rer För­der­be­darf sowie Hören und wei­te­rer För-der­be­darf, bedeu­tet dies unter Ein­hal­tung des Min­dest­ab­stan­des Prä­senz­un­ter­richt. Galt dies bis­lang bereits für die Abschluss­klas­sen der Gym­na­si­en, so wech­seln ab dem kom­men­den Mon­tag auch die Abschluss­schü­ler der übri­gen Schu­len in den Prä­senz­un­ter­richt. Sofern der Min­dest­ab­stand von 1,5 Metern nicht durch­ge­hend und zuver­läs­sig ein­zu­hal­ten ist, fin­det Wech­sel­un­ter­richt statt.

Maß­ge­bend für die Öff­nung ist ein 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von unter 100. Um den Ein­rich­tun­gen Pla­nungs­si­cher­heit zu geben, wur­den die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den vom Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um auf­ge­for­dert, auf Basis der aktu­el­len Daten­la­ge eine Pro­gno­se für die Ent­wick­lung des Inzi­denz­wer­tes am kom­men­den Wochen­en­de abzu­ge­ben. Aktu­ell liegt der Inzi­denz­wert für den Land­kreis Kro­nach bei 70,4. Unter Berück­sich­ti­gung der durch­schnitt­li­chen Infek­ti­ons­wer­te an den ver­gan­ge­nen vier Wochen­en­den ist die Wahr­schein­lich­keit ver­gleichs­wei­se nied­rig, dass der Land­kreis am kom­men­den Wochen­en­de den Schwel­len­wert von 100 über­schrei­ten wird. Dar­über hin­aus ist gene­rell für die ver­gan­ge­nen vier Wochen eine ten­den­zi­ell posi­ti­ve Ent­wick­lung des Inzi­denz­wer­tes von 275,7 (14.1.) auf nun­mehr rund 70 zu ver­mer­ken; seit Anfang Febru­ar lag der Land­kreis zudem ledig­lich an zwei Tagen über einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 100. Inso­fern steht einer Öff­nung der Ein­rich­tun­gen am Mon­tag aus Sicht des Land­krei­ses zum jet­zi­gen Zeit­punkt nichts ent­ge­gen. Die­se Ent­schei­dung wird selbst dann Bestand haben, soll­te der Inzi­denz­wert ent­ge­gen der Erwar­tung am Wochen­en­de über einen Wert von 100 steigen.

Das Land­rats­amt weist aller­dings auch dar­auf hin, dass abhän­gig vom Infek­ti­ons­ge­sche­hen gemäß der aktu­el­len Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­schutz­ver­ord­nung eine ver­gleichs­wei­se kurz­fri­sti­ge Schlie­ßung von Kitas und Schu­len mög­lich ist. Die Ein­rich­tun­gen sowie die Betrof­fe­nen wer­den in die­sem Fall übers Schul­amt bezie­hungs­wei­se übers Land­rats­amt recht­zei­tig informiert.