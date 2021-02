Mit der Bereit­stel­lung des Impf­stof­fes von Astra­Ze­ne­ca kann vor­aus­sicht­lich in Bam­berg Stadt und Land­kreis ab der ersten März­hälf­te auch mit der Coro­na-Imp­fung der Grup­pe zwei „Hohe Prio­ri­tät“ begon­nen wer­den. Die­ser Grup­pe gehö­ren zum einen die Per­so­nen an, die älter als 70 Jah­re sind. Für die­se ist jedoch der Impf­stoff von Astra­Ze­ne­ca nicht zuge­las­sen. Der Grup­pe zwei gehö­ren jedoch zum Bei­spiel auch jün­ge­re Men­schen mit Vor­er­kran­kun­gen, je zwei enge Kon­takt­per­so­nen von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen oder Schwan­ge­ren, Pfle­gen­de in sta­tio­nä­ren oder teil­sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen oder Ord­nungs­kräf­te, die einem erhöh­ten Infek­ti­ons­ri­si­ko aus­ge­setzt sind, an. Auf­schluss dar­über, wer in die Grup­pe zwei „Hohe Prio­ri­tät“ ein­ge­ord­net wer­den kann, gibt das Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ste­ri­um unter:

https://​www​.bun​des​ge​sund​heits​mi​ni​ste​ri​um​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​f​a​q​-​c​o​v​i​d​-​1​9​-​i​m​p​f​u​n​g​.​h​tml

Wer sich hier imp­fen las­sen möch­te, kann sich nur über das Por­tal www​.impf​zen​tren​.bay​ern​.de anmel­den. Dort müs­sen auch die Grün­de für die Ein­stu­fung in die­se Grup­pe ange­ge­ben wer­den. Eine tele­fo­ni­sche Anmel­dung beim Impf­zen­trum Bam­berg ist nicht möglich.