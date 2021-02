LICH­TEN­FELS (17.02.2021). Die Staa­ten von Hum­meln, Wes­pen und Hor­nis­sen über­dau­ern im Gegen­satz zu den Völ­kern der Honig­bie­ne nur einen Som­mer. Die Köni­gin legt vor ihrem Tod im Herbst noch ein­mal Eier, dann ster­ben sie und ihr Volk. Aus die­ser letz­ten Brut­ge­nera­ti­on schlüp­fen vor Ein­bruch des Win­ters Jung­kö­ni­gin­nen und Droh­nen, die sich noch schnell ver­paa­ren, erläu­tert Micha­el Stro­mer, Lei­ter der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weismain.

Die Droh­nen ereilt das glei­che Schick­sal wie bei den Bie­nen: „Sie haben nach dem Paa­rungs­akt ‚aus­ge­dient‘ und ster­ben“, sagt Stro­mer. Die jun­gen Köni­gin­nen suchen sich im Herbst ein Win­ter­quar­tier. Sie sind also die ein­zi­gen, die über­win­tern: in Rit­zen, Laub­hau­fen, unter Wur­zeln oder im Boden. Im Früh­jahr suchen sie sich eine neue Stel­le und bau­en ein neu­es Nest, legen Eier ab und grün­den so einen neu­en Staat.

Hum­meln bewoh­nen dann oft ein ver­las­se­nes Mäu­se­nest im Boden oder in einem Holz­hau­fen. Man kann ihnen aber auch hel­fen und einen Hum­mel­nist­ka­sten als halb­schat­ti­ger Stel­le unter Sträu­chern aufstellen.

Schmet­ter­lin­ge kön­nen in all ihren Sta­di­en über­win­tern, es hängt jeweils von der Art ab: als Ei, als Rau­pe, als Pup­pe oder als erwach­se­nes Insekt, erklärt der Lei­ter der Umwelt­sta­ti­on wei­ter. Die ersten Schmet­ter­lin­ge, die wir im Früh­jahr wie­der sehen, sind meist Zitro­nen­fal­ter, Tag­pfau­en­au­gen oder der klei­ne Fuchs. Sie über­ste­hen die Käl­te als erwach­se­ne Fal­ter. Mit Frost­schutz­mit­tel im „Blut“ über­ste­hen Zitro­nen­fal­ter auch käl­te­re Tem­pe­ra­tu­ren bis minus 20 Grad.

Admi­ra­le zieht es in den war­men Süden

Ande­re Fal­ter flüch­ten sich in wär­me­re Ver­stecke wie Kel­ler oder Dach­bö­den. Schein­bar leb­lo­se Fal­ter, die beim Auf­räu­men gefun­den wer­den, kön­nen also im Früh­jahr wie­der zum Leben erwa­chen. Man­che Schmet­ter­lin­ge sind Wan­der­fal­ter, wie der Admi­ral. Ihn zieht es im Win­ter in wär­me­re Gegen­den. Zum Bei­spiel zieht ein Teil der Admi­ra­le, denen es im Win­ter in Mit­tel­eu­ro­pa zu kalt ist, über die Alpen in den war­men Süden. Mehr als 1.000 Kilo­me­ter weit, weiß Micha­el Stro­mer. Die Päs­se, die sie über­que­ren sind bis zu 2.500 Meter hoch. Admi­ra­le flie­gen bis zu 20 Stun­den­ki­lo­me­ter schnell.

Die mei­sten Schmet­ter­lin­ge suchen als Rau­pe Schutz unter Rin­den oder im Boden. Aber wer auf­merk­sam hin­schaut, ent­deckt viel­leicht auch an Sträu­chern oder Stau­den hän­gen­de Pup­pen. Schmet­ter­lin­ge, die mit Hil­fe ihrer Eier über­win­tern, sind bei­spiels­wei­se Apol­lofal­ter. Sie legen die Eier vor dem Win­ter in der Nähe von Pflan­zen ab, die von den geschlüpf­ten Rau­pen ger­ne gefres­sen werden.

Wie wir den Insek­ten hel­fen können

„Insek­ten hal­ten eini­ges aus!“, erläu­tert Micha­el Stro­mer wei­ter. „Trotz­dem kön­nen ihnen beson­ders har­te Win­ter zuset­zen. Dann schafft es nur ein klei­ner Teil, die Zeit bis zum Früh­ling zu über­ste­hen. Zu mil­de und feuch­te Win­ter sind für die Insek­ten aber auch nicht gut. Dann dro­hen sie bzw. ihre Eier, Lar­ven und Pup­pen zu ‚ver­pil­zen‘, erklärt der Lei­ter der Umweltstation.

Er rät: „Es hilft den Insek­ten, wenn unse­re Gär­ten ‚unauf­ge­räumt‘ blei­ben: lie­gen­ge­las­se­nes Laub unter Bäu­men und Sträu­chern. Stau­den, Grä­ser und Sträu­cher über den Win­ter ste­hen las­sen – Rück­schnitt erst im Früh­jahr. Tot­holz, unge­mäh­te Wie­sen und Nist­hil­fen wie Insek­ten­ho­tels sind für die Sechs­bei­ner überlebenswichtig!“