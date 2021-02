Auch, wenn die Jugend­ar­beit der­zeit still­ste­hen muss, sol­len zukünf­ti­ge Jugend­lei­tun­gen trotz­dem aus­ge­bil­det wer­den kön­nen. Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on wer­den daher die Bestand­tei­le der Julei­ca-Aus­bil­dung – „Grund­la­gen der Grup­pen­ar­beit“ sowie das erste „Auf­sichts­pflicht­se­mi­nar“ – in die­sem Jahr online angeboten.

Das Block­se­mi­nar „Grund­la­gen der Grup­pen­ar­beit“ fin­det am Wochen­en­de vom 12.-.14.03.2021 statt. Das Auf­sichts­pflicht­se­mi­nar wird am 09. und 10.04.2021 online durch­ge­führt. Alle wei­te­ren Infos sowie die Online-Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu fin­den. Die nöti­gen Zugangs­da­ten wer­den recht­zei­tig nach der Anmel­dung per E‑Mail ver­schickt. Der Kreis­ju­gend­ring über­nimmt wäh­rend der Online-Ver­an­stal­tun­gen kei­ne Aufsichtspflicht.